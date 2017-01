Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ không cấm làm nhà cao tầng ở khu Giảng Võ, Hà Nội nhưng trước hết phải làm hạ tầng kết nối để giải phóng khu này cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra sáng 11/1 – một hội nghị tổng kết được tiến hành hết sức cởi mở, đổi mới và thẳng thắn - viện dẫn ví dụ về làm quy hoạch trong dự án xây dựng tại Giảng Võ, Thủ tướng cho rằng, nếu không cải thiện được tư duy về hạ tầng xung quanh khu Giảng Võ mà cứ làm 10 nhà 50 tầng ở đó thì thảm họa đang đến với Hà Nội.



“Chưa làm đã tắc đường, nếu làm nữa thì biết đi đường nào. Không phải cấm làm nhà cao tầng mà hạ tầng xung quanh khu vực này như thế nào để giải tỏa mặt bằng. Phải làm hạ tầng mới làm nhà cao tầng,” “không cấm làm nhà cao tầng ở đây, nhưng phải làm hạ tầng kết nối để giải phóng khu này cho người dân,” Thủ tướng nêu rõ.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác 2016 và Triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Ảnh:Thống Nhất/TTXVN)

Tối 10/1, Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hành Đại Tín, tiền thân của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam​ - VNCB) và ông Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín).Ngoài ông Toàn và ông Sơn, 7 thành viên của Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín cũng bị bắt tạm giam. Tất cả đã bị C46 di lý Hà Nội để phục vụ điều tra.Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm của xét xử vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng, Hội đồng xét xử đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" đối với Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên tham gia duyệt cấp tín dụng cho Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc.Hội đồng xét xử nhận định, Hội đồng tín dụng ngân hàng gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên khác tham gia duyệt cấp tín dụng hai hồ sơ vay Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc tổng số tiền 650 tỷ đồng, chấp nhận sử dụng tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 130 lô số 3 khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại khu sân vận động Chi Lăng, Hải Châu, Đà Nẵng. Hai khoản vay trên gây thiệt hại hơn 470 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín.Liên quan đến vụ việc trên, báo Pháp luật dẫn thông báo của lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng cho biết ông Hoàng Văn Toàn và ông Trần Sơn Nam đã có quyết định bãi nhiệm chức vụ và không còn công tác tại Ngân hàng Xây dựng từ đầu năm 2013. Việc khởi tố và bắt giam các cá nhân trên thuộc phạm vi điều tra vụ án liên quan đến Ngân hàng TMCP Đại Tín, không có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Xây dựng.

Các bị cáo trong vụ đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng tại VNCB. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)



3. ​Bia Quốc học Huế "vàng chói" sau trùng tu



Sau gần 3 tháng trùng tu với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng, bia Quốc học - Huế bỗng được khoác màu sơn mới, khiến không ít người ngỡ ngàng.



Bia Quốc học (hay bia tưởng niệm các chiến sỹ trận vong) nằm tọa lạc bên bờ sông Hương, trước cổng Trường chuyên Quốc học Huế. Bia được xây dựng và đưa vào khánh thành từ năm 1920 dưới thời vua Khải Định để tưởng niệm binh sĩ người Việt và người Pháp tử trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất.



Báo VietnamNet dẫn lời Tiến sỹ Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Huế hận định, màu hiện tại của bia Quốc học giống như “màu cải lương, tuồng chèo”, nhìn rất chói mắt. Theo ông Hằng, bất kể trước đây bia Quốc học màu gì thì cũng không thể là màu vàng khè như hiện tại.



Ông cũng cho rằng vấn đề nghiêm trọng ở đây chưa phải là màu sắc lòe loẹt mà là việc người ta đã cạo sạch những hoa văn trang trí trên công trình. Giá trị lớn nhất của công trình là hoa văn trang trí có tính biểu tượng chung cho văn hóa truyền thống Việt, cụ thể là Huế, mà họa sỹ đã lấy tinh thần từ bình phong Huế, kiến trúc Huế để đưa vào.



Được biết Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã có văn bản gửi cho Trung tâm công viên cây xanh Huế yêu cầu Trung tâm làm rõ, trả lời và giải thích về việc màu sơn của Bia Quốc học.



Phân viện Khoa học Công nghệ Miền Trung (đơn vị tư vấn thiết kế công trình trùng tu bia Quốc học Huế) cho biết chiều nay 11/1, đơn vị có thông báo chính thức cho các cơ quan báo chí về việc sơn màu vàng của Bia Quốc học.

Bia Quốc học Huế sau trùng tu. (Nguồn: Internet)



4. Ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất đe dọa an ninh, an toàn hàng không



Nhiều cảng hàng không đã quá tải, đặc biệt là cảng hàng không Tân Sơn Nhất ùn tắc cả trên không và dưới mặt đất và đường thoát ra bên ngoài, đe dọa an toàn, an ninh hàng không là do công tác quy hoạch cảng hàng không so với kinh tế lạc hậu, dự báo không chính xác dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch.



Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ảng hàng không nhỏ xây dựng đã quá tải chưa nói đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ùn tắc cả trên không và dưới mặt đất và đường thoát ra bên ngoài. Do đó, Bộ chủ quản phải quy hoạch tổng thể, mở rộng nâng cấp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.



Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các cảng hàng không. Riêng với sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng yêu cầu ngày 15/1 tới, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ quy hoạch mở rộng nâng cấp cảng hàng không sân bay.



Cảng hàng không Tân Sơn Nhất ùn tắc cả trên không và dưới mặt đất và đường thoát ra bên ngoài. (Ảnh: TTXVN)

Mua vé Vietlott. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Tỉnh Ninh Thuận chưa được Bộ Tài chính cho phép phát hành xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), phía Vietlott cũng chưa triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại tỉnh. Tuy nhiên, nhiều đại lý đã mua vé và bày bán dọc các tuyến phố, khu dân cư hoặc bán dạo, tại các quán càphê, quán ăn.Trước tình trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận - Phạm Văn Hậu đã ký công văn số 5179 /UNND-TH ngày 21/12/2016 yêu cầu Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý các hành vi bán vé số điện toán vi phạm địa bàn kinh doanh và phương thức phân phối để bảo đảm ổn định thị trường.Đối tượng kiểm tra, xử lý là các đại lý, đầu nậu, đầu mối nhận vé xổ số khu vực miền Nam và vé số Vietlott từ các tỉnh khác về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.