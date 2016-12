Hiện trường vụ đâm xe tải tại chợ Giáng sinh ở Berlin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 29/12, một người đàn ông Tunisia 40 tuổi vừa được nhà chức trách Đức trả tự do sau khi bị bắt giữ một ngày trước đó vì tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheiplatz ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và 56 người bị thương.Người phát ngôn của Văn phòng Công tố Liên bang Đức Frauke Köhler xác nhận cơ quan này đã quyết định thả người đàn ông giấu tên nói trên sau khi điều tra cho thấy người này không liên quan đến vụ tấn công khủng bố do nghi phạm Anis Amri gây ra hôm 19/12. Cũng theo bà Köhler, sau khi gây ra vụ tấn công, Anis Amri đã gửi một tin nhắn âm thanh và một hình ảnh qua điện thoại đến một thuê bao, nhưng không phải của người đàn ông Tunisia nói trên.Hiện nhà chức trách Đức vẫn đang tích cực điều tra để xác định xem liệu có mạng lưới nào hỗ trợ Anis Amri thực hiện vụ tấn công cũng như tẩu thoát sang Hà Lan, Pháp trước khi bị cảnh sát Italy tiêu diệt tại thành phố Milan hôm 23/12 hay không. Kết quả xác minh của nhà chức trách Đức cho thấy, các chuyên gia chống khủng bố nước này đã đánh giá thấp khả năng thực hiện vụ tấn công của Anis Amri, dẫn tới sự lơi lỏng trong việc giám sát nghi phạm này.Ngoài ra, bà Köhler cũng khẳng định đoạn video được trang mạng Amaq công bố 4 ngày sau vụ tấn công, trong đó Anis Amri thề trung thành với thủ lĩnh Bakr al-Baghdadi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, là xác thực. Khẩu súng mà Amri sử dụng trong cuộc đấu súng với cảnh sát Italy ở thành phố Milan có cỡ nòng phù hợp với viên đạn thu được trong chiếc xe tải tại Berlin. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn đang xác minh xem liệu hai khẩu súng được sử dụng ở hai nơi này có phải là một hay không.Kết quả khám nghiệm tử thi tài xế xe tải người Ba Lan Lukasz Urban sẽ được công bố vào đầu tháng 1/2017. Hiện các nhà điều tra chỉ biết ông Urban chết trước khi xảy ra vụ tấn công chứ không thể xác định thời điểm chính xác.Bà Köhler đồng thời cho biết chiếc xe tải 40 tấn đã lao khoảng 70-80 mét sau khi đâm vào chợ Giáng sinh Breitscheiplatz rồi dừng lại do hệ thống phanh của xe tự kích hoạt khi xảy ra va chạm./.