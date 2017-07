Phun thuốc diệt muỗi đề phòng dịch sốt xuất huyết. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 29/7, Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai cho biết tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong doBệnh nhân là một bé trai 12 tuổi, ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh.Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai đã phối hợp với trung tâm y tế huyện, xã phun hóa chất tại khu vực nhà bệnh nhân tử vong nhằm tránh nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết.Từ đầu năm 2017 đến nay, Nhơn Trạch là địa phương có các ca bệnh sốt xuất huyết tăng cao đột biến và diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện có hơn 500 ca, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2016.Theo Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai, ngay từ đầu mùa dịch, trung tâm đã triển khai chiến dịch diệt loăng quăng trên diện rộng tại huyện Nhơn Trạch, đặc biệt là đã phun hóa chất dập dịch trên địa bàn xã Hiệp Phước và Phước Thiền. Đây là 2 xã trọng điểm có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong toàn tỉnh.Sau các biện pháp chống sốt xuất huyết tại huyện Nhơn Trạch, số ca mắc có giảm nhưng sau đó đã tăng trở lại. Nguyên nhân là do Nhơn Trạch là huyện tập trung đông dân cư, phần lớn là lao động nhập cư, sống trong các khu nhà trọ ẩm thấp, hệ thống thoát nước không đảm bảo, còn có nhiều vật phế thải, vỏ xe.Do công nhân hàng ngày đi làm nên công tác phun hóa chất ở các khu nhà trọ gặp nhiều khó khăn. Đây là những điều kiện thuận lợi làm phát sinh muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.Ban Chỉ đạo Phòng chống và loại trừ dịch bệnh nguy hiểm tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Nhơn Trạch phải quyết liệt hơn nữa trong triển khai các giải pháp phòng chống sốt xuất huyết, tránh bệnh có điều kiện lan rộng.Các biện pháp gồm: thay đổi giờ giấc phun hóa chất diệt muỗi sau giờ làm việc; giao cho Ủy ban Nhân dân xã làm việc với các nhà trọ cam kết tuyên truyền cho người thuê nhà vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa; các đoàn thể vận động, kêu gọi người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh tại nơi cư trú, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm...Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 1.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó đã ghi nhận 2 ca tử vong./.