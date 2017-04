Cầu Hiền Lương, bắc qua sông Bến Hải. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)

Ngày 30/4, tại Khu Di tích đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2017).Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị và các mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã ôn lại những truyền thống vẻ vang của quân và dân Vĩnh Linh nói riêng và Quảng Trị nói chung trong những năm kháng chiến chống Mỹ.Trong thời gian đó, gần 7 vạn quân và dân Vĩnh Linh vừa sản xuất, vừa chiến đấu bảo vệ vững chắc đầu cầu xã hội chủ nghĩa. Sừng sững hiên ngang giữa mưa bom, bão đạn của quân thù là lá cờ Tổ quốc - nơi đầu cầu giới tuyến Vĩnh Linh vẫn ngày đêm kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của niềm tin, ý chí thống nhất của cả dân tộc.Trong mọi hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Linh vẫn kiên cường bám trụ, mưu trí, dũng cảm, đào địa đạo, lập “làng hầm”, vừa chiến đấu, vừa sản xuất giỏi, tiếp lương tải đạn cho Cồn Cỏ- hạm đội xanh vững vàng đối mặt với kẻ thù giữa biển khơi; làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam; thực hiện kế hoạch K8, K10 đầy gian khổ, hy sinh, đưa hơn 5 vạn thiếu nhi, người già yếu ra các tỉnh miền Bắc để chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến trường kỳ và ác liệt.45 năm sau ngày quê hương được giải phóng, trên tinh thần phát huy mọi tiềm năng, nội lực, đi lên từ hoang tàn đổ nát của chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và dân Quảng Trị đã từng bước khắc phục những khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng rất đáng tự hào.Tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ qua đạt 7,4%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 16,6%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội không ngừng tăng lên.Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng lương thực đạt trên 26 vạn tấn, với giá trị bình quân trên 60 triệu đồng/ha canh tác. Toàn tỉnh có 31 xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, chiếm 26,5% tổng số xã. Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển.Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tiếp tục được đầu tư. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng xã hội được nâng cấp và xây dựng mới. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,94%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đô thị phát triển.Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận trong xã hội được củng cố.Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Kỳ đài lịch sử mà suốt 21 năm quân và dân cả nước đã bảo vệ lá cờ như bảo vệ chính trái tim Tổ quốc.Trong không khí trang nghiêm và nền nhạc Quốc ca, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột cờ Hiền Lương lịch sử thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc, là niềm tin, ý chí và sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam, là màu son rực rỡ của lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lá cờ trên đỉnh cột cờ Hiền Lương luôn tung bay trong bom đạn hủy diệt của kẻ thù-niềm kiêu hãnh của một dân tộc thà hy sinh tất cả quyết không chịu làm nô lệ.Lễ Thượng cờ là dịp tôn vinh những chiến công của quân và dân trên mọi miền Tổ quốc đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa giang sơn thu về một mối…Đây cũng là dịp để mỗi người cùng nhau ôn lại ký ức của một thời hào hùng và bi tráng, tôn vinh những chiến công bất tử cũng như tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đi sau cần phải nỗ lực xây dựng đất nước xứng đáng với cha ông.Trong không khí trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên đỉnh cột cờ Hiền Lương mở đầu cho các hoạt động văn hóa-thể dục, thể thao chào mừng Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị.Sau lễ Thượng cờ, tại đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội đua thuyền truyền thống "Thống nhất non sông" trên dòng sông Bến Hải.Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Đài tưởng niệm Thành Cổ Quảng Trị để tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh bảo vệ tổ quốc./.