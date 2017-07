Khói mù ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong nửa đầu năm 2017 với mật độ trung bình của các hạt bụi mịn PM2,5 trong mỗi m3 không khí tại thành phố này đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2016 lên 66 microgram/m3.Cục Bảo vệ môi trường Bắc Kinh (BJEPB) ngày 26/7 cho biết chất lượng không khí tại thành phố giảm xuống rất thấp trong 2 tháng đầu năm nay với 14 trong số 16 ngày ô nhiễm trầm trọng nhất trong nửa đầu năm 2017 đều nằm trong tháng 1 và tháng 2.Chất lượng không khí đã được cải thiện từ tháng 3 đến tháng 6 với mật độ PM2,5 giảm bình quân khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2016.Mặc dù nồng độ sulfur dioxide (SO2) trong không khí trong 6 tháng đầu năm đã giảm xuống 15,4%, nhưng nồng độ nitrogen dioxide (NO2) và các hạt ô nhiễm PM10 lại lần lượt tăng 9,1% và 15,7% so với cùng kỳ năm 2016.Nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng mật độ PM10 xuất phát từ bụi và hoạt động xây dựng tại khu vực nội đô Bắc Kinh.Trước đó, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc (MEP) ngày 19/7 cho biết số ngày “không khí trong lành” trong 6 tháng đầu năm nay tại nhiều thành phố của nước này tiếp tục giảm xuống, trong đó khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng hơn.Theo thống kê của MEP, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt hoặc rất tốt trong nửa đầu năm 2017 tại 338 thành phố là 74,1%, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2016. Mật độ các hạt ô nhiễm PM2,5 vẫn không thay đổi so với một năm trước đó, trong khi mật độ các hạt PM10 giảm 2,2%.Chất lượng không khí tại 13 thành phố thuộc khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc được xếp hạng tốt hoặc rất tốt chỉ dừng lại ở mức 50,7% tổng số ngày của nửa đầu năm nay, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2016.Xu hướng sụt giảm nghiêm trọng chất lượng không khí tại Trung Quốc tiếp tục diễn ra bất chấp những nỗ lực của chính phủ nước này trong xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi gây ô nhiễm. 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã điều tra và xử lý 17.169 vụ việc vi phạm pháp luật và các quy định về bảo vệ môi trường.PM2,5 và PM10 là những chỉ số về chất lượng không khí, chỉ kích thước và mật độ những hạt trôi nổi trong không khí có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng tương ứng với 2,5 hoặc 10 micro mét. Ngưỡng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) đối với PM2,5 là 10 microgram/m3 trung bình năm và 25 microgram/m3 trung bình ngày, trong khi đối với PM10 là 20 microgram/m3 trung bình năm và 50 microgram/m3 trung bình ngày./.