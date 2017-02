Trông giữ xe miễn phí tại Phủ Tây Hồ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chùa Phúc Khánh nằm trên địa bàn phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội) là một trong những ngôi chùa có tiếng ở Thủ đô.Năm nào cũng vậy, cứ vào các ngày mùng 8, 14, 15, 18 tháng Giêng, chùa lại thu hút hàng vạn phật tử từ các nơi đổ về dự đại lễ cầu an và các khóa lễ dâng sao giải hạn đầu năm.Những năm gần đây, chỉ riêng khóa Đại lễ cầu an được nhà chùa tổ chức vào tối 14 tháng Giêng hàng năm, số phật tử đăng ký tham dự cũng đã lên tới trên 4 vạn người. Còn 3 ngày lễ dâng sao giải hạn vào các ngày mùng 8, 15 và 18 tháng Giêng, số lượng người tham dự mỗi khóa lễ cũng không dưới 2 vạn người.Lượng phật tử cùng lúc đổ về chùa lớn như vậy, trong khi diện tích khuôn viên chùa không đáp ứng được nên trong các ngày này nguy cơ quá tải là rất lớn."Biển người" dự khóa lễ đã khiến nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, nguy cơ ùn tắc giao thông tại "điểm nóng" cầu vượt Ngã Tư Sở tạo thành áp lực rất lớn cho không chỉ với lực lượng chức năng mà cả nhân dân dự lễ và người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này.Trước thực tế trên, để tạo thuận lợi cho hàng vạn phật tử tới chùa Phúc Khánh đầu Xuân Đinh Dậu 2017, Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã chủ động đề xuất, phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường tổ chức trông giữ xe miễn phí, cho người tới lễ mượn ghế miễn phí...Hai điểm trông giữ xe có vị trí khá thuận lợi, ở gần cầu vượt cùng hai điểm cho mượn ghế nhựa đều miễn phí cạnh chùa Phúc Khánh đã được tổ chức.Riêng điểm cách Chùa Phúc Khánh khoảng hơn 100m, nằm ngay Ngã Tư Sở, có sức chứa khoảng gần 2.000 xe máy.Sau khi gửi xe, người dân chỉ cần đi qua hầm đường bộ là có thể an toàn đến trước cổng chùa và nhận từ tay các chiến sỹ công an phường và đoàn viên Đoàn thanh niên chiếc ghế nhựa để dự lễ.Kết thúc buổi lễ, cũng chính lực lượng này sẽ thu dọn lại ghế phục vụ cho những buổi lễ tiếp theo trong năm.Theo Thiếu tá Tạ Quang Hòa, Trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, việc trông giữ xe tại hai bãi này do thành viên Hội Cực chiến binh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường thực hiện từ 7 giờ đến 21 giờ trong ngày.Về các bãi trông giữ xe tự phát “chặt chém” thường xuất hiện vào dịp đầu Xuân, Thiếu tá Hòa cho biết, các điểm này chủ yếu do những hộ dân sinh sống gần chùa tự ý chiếm dụng vỉa hè, căng dây trông xe trái phép để trục lợi.Công an phường Ngã Tư Sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 10 điểm trông giữ xe trái phép xung quanh khu vực Chùa Phúc Khánh.Tuy nhiên sau khi dẹp được nạn chặt chém tại các bãi gửi xe tự phát thì các hộ dân chung quanh chùa Phúc Khánh lại có hiện tượng cho thuê ghế nhựa để ngồi với giá cao, từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/ghế khiến người dân rất bức xúc.Qua nắm tình hình và tiếp nhận những phản ánh của người dân, Công an phường đã khẩn trương rà soát và chấn chỉnh tình trạng này. Đồng thời, chủ động chuẩn bị bố trí hàng ngàn chiếc ghế nhựa để phục vụ miễn phí bà con đi lễ​.Số ghế nhựa này được sắp xếp dọc trên vỉa hè bên ngoài cổng chùa để phục vụ các phật tử tới tham dự khóa lễ.​.Tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội), từ tối 30 Tết, lực lượng Công an, Đoàn thanh niên quận Tây Hồ và chính quyền địa phương đã tổ chức các bãi gửi xe miễn phí phục vụ nhân dân, hạn chế tình trạng các bãi xe tự phát “chặt chém” du khách, giữ gìn trật tự đô thị, giảm ách tắc cục bộ tại điểm di tích trên địa bàn quận.Ngoài trông xe miễn phí, lực lượng Công an cơ sở còn lập bàn tiếp nhận tố giác tội phạm, hướng dẫn giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự phát sinh do người dân đi lễ gặp phải./.