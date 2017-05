Biểu ngữ phản đối nữ ứng cử viên Tổng thống Pháp Le Pen trên Tháp Eiffel. (Nguồn: AFP)

Ba thành viên của Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) đã bị tạm giam vì treo biểu ngữ phản đối nữ ứng cử viên Tổng thống Pháp Marina Le Pen lên Tháp Eiffel ở thủ đô Paris.Ngày 5/5, cảnh sát Paris xác nhận những đối tượng này đã vượt qua được các rào cản an ninh và leo được lên tầng đầu tiên của Tháp Eiffel, ở độ cao 57,6m, và treo biểu ngữ phản đối nữ chính khách Le Pen.Biểu ngữ có dòng chữ "Tự do, bình đẳng, bác ái" là những giá trị nước Pháp theo đuổi và từ "Phản kháng" nhằm trực diện vào ứng cử viên.Từ góc độ an ninh, hành động này cho thấy những kẽ hở trong công tác bảo đảm an ninh của nhà chức trách Pháp tại một trong những điểm du lịch nổi tiếng thế giới.Đại diện Greenpeace tuyên bố mục đích của họ là nhằm phản đối chủ trương của đảng Mặt trận Quốc gia (FN) của bà Le Pen, theo đó đề cao chủ nghĩa dân tộc, giữ tư tưởng cực hữu bài ngoại, phản đối nhập cư, phản đối tự do thương mại, vốn đang nổi lên mạnh mẽ tại một loạt quốc gia thời gian qua như tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary.Sau vụ việc này, Thị trưởng Paris đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với giới chức cảnh sát thành phố, trong khi mọi hoạt động tại điểm du lịch này buộc phải ngừng lại trong buổi sáng cùng ngày.Vòng thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới. Theo các cuộc thăm dò hiện tại, bà Le Pen thuộc phe cực hữu có thể giành được 40% số phiếu của cử tri, thấp hơn tỷ lệ 60% số phiếu mà đối thủ của bà là ông Emmanuel Macron theo đường lối trung dung có thể giành được./.