Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Chiều 14/2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo khẩn cấp, thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại xã biên giới Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu), khiến nhiều người tử vong và hàng chục người phải nhập viện cấp cứu, điều trị.Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, đến chiều 14/2, có 7 người tử vong và số người phải nhập viện cấp cứu, điều trị ở cơ sở y tế các tuyến của tỉnh Lai Châu là 31 bệnh nhân. Các nạn nhân này hầu hết là nam giới có tuổi trung niên người dân tộc Hà Nhì, ở tại bản Tà Chải, xã Ma Ly Chải.Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Y tế Lai Châu cho biết, sau khi hội chẩn, liên hệ với Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), xác định nguyên nhân ban đầu các nạn nhân tử vong và đang phải cấp cứu nghi do ngộ độc Methanol. Cơ quan y tế đã lấy các mẫu bệnh phẩm, mẫu máu của các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gửi về cơ quan chuyên môn ở Hà Nội để xét nghiệm đồng thời, phổ biến phác đồ cấp cứu ngộ độc Methanol cho các bác sỹ cả tuyến huyện, tuyến xã và tuyến cơ sở áp dụng.Hiện ngành y tế đang cùng các ban, ngành tiếp tục tìm kiếm những người có uống rượu cùng các nạn nhân đã về các bản, đi làm, đi chơi mà chưa biết để cứu chữa và khám, xét nghiệm đối với những người có uống rượu hôm đó và có triệu chứng rối loạn thị giác, nhìn mờ, mệt mỏi...Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề nghị Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ máy lọc thận nhân tạo, hỗ trợ chuyên gia, thuốc hóa chất đặc hiệu. Đoàn công tác của Bộ Y tế, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai và một số đơn vị y tế Trung ương đang tăng cường lên Lai Châu cùng Sở Y tế giải quyết, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc này.Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đến 14 giờ ngày 14/2, cơ quan điều tra đã khám nghiệm xong hiện trường, khám nghiệm xong 7 tử thi, đồng thời đã thu thập các mẫu vật, chuyển về Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) trưng cầu, giám định, xác định nguyên nhân chết của các nạn nhân. Hiện tại cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm và chưa phát hiện hành động phá hoại nào.Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh và một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã hỗ trợ ban đầu hơn 10 triệu cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế các tuyến của tỉnh Lai Châu.Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo lực lượng Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp tổ chức cấp cứu các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện tỉnh, huyện, khu vực, đồng thời tiếp tục theo dõi các trường hợp đã được cho về nhà, tập trung làm rõ nguyên nhân vụ việc.Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Riêng Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ dừng các cuộc họp, tập trung phối hợp với các lực lượng liên quan nắm bắt tình hình, chỉ đạo, tổ chức cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả.../.