Các công nhân Israel di dời những thiết bị dò kim loại bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 25/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1/8 tới để thảo luận về tình hình bạo lực giữa Israel và người Palestine tại Jerusalem.Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia cho biết Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên OIC sẽ nhóm họp để bàn về việc tiếp tục hỗ trợ người Hồi giáo ở Jerusalem bảo vệ bản sắc và các địa điểm Hồi giáo linh thiêng, bao gồm đền thờ Al Aqsa, trong bối cảnh Israel gần đây áp đặt một số biện pháp an ninh tăng cường tại khu vực cổng vào đền thờ Hồi giáo nổi tiếng này.Cuộc họp cũng sẽ phát đi một thông điệp thống nhất của "thế giới Hồi giáo" gửi tới cộng đồng quốc tế yêu cầu Israel tôn trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc, Công ước Geneva và tất cả các nghị quyết về vấn đề Palestine và đền thờ Hồi giáo Al Aqsa - vốn là một phần không thể tách rời của các vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967.Ngày 24/7, OIC đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các đại diện thường trực các quốc gia thành viên để thảo luận về tình hình bạo lực mới nhất giữa Israel với người Palestine.Trước đó, OIC và Ủy ban về việc thực thi các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine cũng đã tổ chức một hội nghị quốc tế tại Baku, Azerbaijan vào ngày 20/7 để thảo luận về tình hình tại Jerusalem.Các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel kể từ ngày 14/7, sau khi Israel áp đặt các biện pháp an ninh tăng cường tại đền thờ Hồi giáo Al Aqsa, sau vụ tấn công bên ngoài đền thờ này khiến 2 cảnh sát Israel thiệt mạng.Các biện pháp này bao gồm lắp đặt các máy dò kim loại và camera an ninh tại lối vào quần thể Haram al-Sharif, trong đó có đền thờ Al-Aqsa và Mái Vòm đá.Động thái này đã dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình của người Palestine Hồi giáo bên ngoài thánh đường và kéo theo vòng xoáy bạo lực giữa người Palestine và cảnh sát Israel làm nhiều người thiệt mạng trong vòng 2 tuần qua.Dưới áp lực của quốc tế, Israel đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp an ninh tại lối vào quần thể Haram al-Sharif, trong khi vẫn tiếp tục cấm người Hồi giáo Palestine dưới 50 tuổi vào khu vực bên trong đền thờ Hồi giáo Al Aqsa để cầu nguyện./.