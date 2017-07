Cảnh sát phong tỏa đại lộ Champs-Elysees ở Paris sau vụ xe ôtô lao vào xe cảnh sát ngày 19/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 13/7, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận 2 thành viên của tổ chức này chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công tại Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ) hồi tháng trước.Trên tạp chí Rumiyah viết bằng nhiều thứ tiếng được đăng tải trên các kênh truyền thông của IS, tổ chức này thừa nhận đứng đằng sau các vụ tấn công không gây ra thương vong nói trên.Hôm 19/6, một phần tử Hồi giáo cực đoan đã đâm một chiếc xe chứa nhiều vũ khí và bình ga vào một xe cảnh sát trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp. Thủ phạm Adam Dzaziri, 31 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ tấn công, tuy nhiên không có ai bị thương. Trước đó, Dzazir đã gửi một lá thư cho gia đình, trong đó bày tỏ ý định muốn đến Syria. Tên này cho biết mình đã bị ngăn cản bởi "những kẻ bội giáo chống lại IS."Một ngày sau vụ tấn công trên, một quả bom đã phát nổ tại một nhà ga ở Brussels (Bỉ) song không gây thương vong. Nghi can gây ra vụ việc, được cho là một công dân Maroc 36 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết. Cơ quan điều tra Bỉ cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy nghi can là một đối tượng ủng hộ IS.Tạp chí Rumiyah gọi hai đối tượng trên là "các chiến binh thánh chiến" có nhiệm vụ tiến hành các vụ tấn công trong dịp lễ Ramadan của người Hồi giáo./.