Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Raqqa, Syria ngày 15/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ngày 17/7 tuyên bố chiếm được thêm một khu vực ở Raqa, miền Bắc Syria khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Người phát ngôn của SDF ,bà Jihan Sheikh Ahmed thông báo: "Quận Al-Yarmuk đã được giải phóng hôm qua."Al-Yarmuk là quận lân cận lớn nằm ở ngoại ô phía Tây Nam thành phố Raqa.Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ bảo trợ, một liên minh bao gồm các tay súng người Kurd và Arab, năm ngoái đã tiến hành một chiến dịch nhằm giành lấy Raqa, và tiến vào thành trì của IS này hồi tháng 6 vừa qua.Hơn 330.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria kể từ tháng 3/2011./.