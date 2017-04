Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ và các tay súng IS tại Mosul ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

​Theo Reuters, ngày 26/4, tổ chức giám sát vũ khí "Nghiên cứu Vũ trang Xung Đột" (CAR) cho biết, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát triển một thiết bị nổ tự chế (IED) mới có thể được phóng từ súng trường hoặc thả từ máy bay không người lái.Trong một báo cáo, CAR cho biết IS đang chú trọng quản lý việc thiết kế và sản xuất của các vũ khí tự chế với khả năng thử nghiệm trên thực địa để cải tiến các vũ khí này, đồng thời sử dụng các công nghệ mới như máy bay không người lái.Theo báo cáo, IS đã tận dụng thành phố Mosul của Iraq làm địa điểm thử nghiệm các thiết bị quân sự mới, một bước đi quan trọng trong mọi chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí.Hồi tháng 12, CAR từng cho biết IS đang sản xuất vũ khí với quy mô và độ tinh vi ngang ngửa các lực lượng quân sự quốc gia, và còn tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất trên khắp bộ máy tổ chức khủng bố này./.