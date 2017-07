Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng nay (21/7), tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã tiếp nhận 21 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ và tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Hưng, Long An.Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An; lãnh đạo tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia; cùng thân nhân các gia đình liệt sỹ và đông đảo nhân dân trên địa bàn.Trong không khí trang nghiêm và trọng thể, 21 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được quy tập, hồi hương về với đất mẹ. Đây là những bộ hài cốt do cán bộ, chiến sỹ Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tìm kiếm và cất bốc trên địa bàn tỉnh Svây Riêng trong mùa khô 2016-2017 với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia.Trong số hài cốt được quy tập lần này, có 2 bộ hài cốt có tên là liệt sỹ Hoàng Thị Kim (quê Bình Phước) và liệt sỹ Phạm Bá Nhạc (quê Hà Nội).Trước anh linh, hương hồn của các anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Trần Văn Cần thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Svây Riêng đã tích cực hợp tác, hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt các liệt sỹ.Đồng thời Chủ tịch tỉnh Long An cũng mong muốn tỉnh Svây Riêng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ Long An trong công tác tìm kiếm mộ liệt sỹ trong thời gian tới.Chủ tịch Trần Văn Cần cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh, góp phần giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và bảo vệ yên bình Tổ quốc Việt Nam."Để không phụ với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh Long An nguyện quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả vinh quang mà các anh hùng liệt sỹ đã để lại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10," Chủ tịch Trần Văn Cần nói./.