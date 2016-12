Đảo Phú Lâm mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam. (Nguồn: wikimapia.org)

Tờ International Business Times số ra ngày 25/12 đưa tin giới chức quân sự Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể đang chuẩn bị chuyển "hàng trăm" tên lửa đất đối không CSA-6b và HQ-9 từ tỉnh đảo Hải Nam tới các đảo nhân tạo tranh chấp trên Biển Đông trong những tháng tới.Trước đó hôm 24/12, hai quan chức Mỹ nói với kênh Fox News rằng các tên lửa mà hình ảnh vệ tinh tình báo Mỹ chụp được ở Hải Nam sẽ chỉ được triển khai tạm thời tại đây và chính quyền Bắc Kinh có thể bắt đầu di chuyển những tên lửa này vào đầu năm 2017, theo mong muốn mà Trung Quốc từng bày tỏ là để bảo vệ 3 đường băng trên 3 đảo nhân tạo tranh chấp ở Biển Đông.Một trong số các quan chức quân sự Mỹ nói rằng số lượng tên lửa đất đối không ở Hải Nam có thể lên tới 500 tên lửa.Trung Quốc được cho là đã triển khai các tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm (mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam) hồi đầu năm 2016, tuy nhiên Bắc Kinh chưa triển khai tên lửa tới 7 đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.Trung Quốc liên tiếp có các hành động ngang ngược, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển ĐôngViệt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời mạnh mẽ phản đối các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa./.