Ông Sam Rainsy tại tòa nhà Quốc hội ở Phnom Penh ngày 19/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 27/12, Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã ra phán quyết tuyên phạt ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập 5 năm tù giam và 2 phụ tá của ông là Ing Thong Leang và Sathaya Sambath mỗi bị cáo 5 năm tù giam nhưng sẽ thụ án 3 năm theo điều 107, 108, 495 và điều 29 của Bộ luật Hình sự.Ngoài ra, Tòa sơ thẩm Phnom Penh còn yêu cầu lực lượng chức năng bắt giữ 3 bị cáo trên để thi hành bản án theo đúng quy định pháp luật, đồng thời, cho phép các bị cáo trên có quyền kháng cáo lên Tòa phúc thẩm theo luật định.Ông Sam Rainsy và hai bị cáo trên không có mặt tại phiên tòa này.Ông Sam Rainsy và hai phụ tá bị Tòa sơ thẩm Phnom Penh kết án do liên quan đến vụ việc ông Hong Sokhua, nguyên Thượng nghị sỹ đảng đối lập có hành vi đăng tải trên trang facebook cá nhân của ông Sam Rainsy tài liệu giả mạo, xuyên tạc Điều 4 Hiệp ước Hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia năm 1979, kích động, gây hỗn loạn nghiêm trọng đến an ninh xã hội.Ông Hong Sokhua bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ vào năm 2015 và bị Tòa sơ thẩm Phnom Penh ngày 7/11 tuyên phạt 7 năm tù.Trước đó vào ngày 8/11, Tòa sơ thẩm Phnom Penh cũng tuyên án buộc ông Sam Rainsy phải nộp phạt 10 triệu riel (tương đương 2.500 USD) và phải bồi thường thiệt hại tinh thần 15 triệu riel cho ông Som Soeun, Bộ trưởng Phụ trách hình ảnh của Thủ tướng Samdech Hun Sen, do đăng tải bình luận trên trang facebook cá nhân vào ngày 9/3 cáo buộc Thủ tướng Samdech Hun Sen đã “mua like” trên facebook để nâng cao uy tín trên mạng xã hội.Ông Sam Rainsy đang lưu vong từ tháng 11/2015 nhằm tránh việc phải thi hành bản án tù 2 năm do phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hor Namhong từ năm 2008. Ngày 28/7, ông này tiếp tục bị Tòa án Phnom Penh tuyên phạt 10 triệu riel và phải đền bù 150 triệu riel cho bên nguyên đơn do phạm tội phỉ báng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin./.