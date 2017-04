Bốn huấn luyện viên ngày càng lâm vào thế khó khi phải quyết đinh loại thí sinh... (Ảnh: CTS)

Tập 10 "Giọng hát Việt – The Voice" tối 16/4 tiếp tục là đêm diễn “cân não” bởi những màn đấu một mất một còn, dẫn đến những quyết định bất ngờ, làm thay đổi số phận của các thí sinh bốn đội.Trong khi Tóc Tiên bật khóc khi bất lực phải loại một trong hai chiến binh, thì Đông Nhi cũng nghẹn ngào “cứu” trò cưng của Noo Phước Thịnh.Mặc dù Noo Phước Thịnh quyết định loại “trò cưng” Han Sara, nhưng thật bất ngờ, quyết định này đã khiến Đông Nhi bật khóc và dành cơ hội cuối cùng cho thí sinh “hot girl” đến từ Hàn Quốc.Đội của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh mở màn đêm thi với cặp Anh Đạt - Han Sara, điều đặc biệt, đây cũng là cặp đấu nhỏ tuổi nhất (16 tuổi) của mùa giải năm nay. Dù vậy, cả hai thí sinh đều chọn hai ca khúc khá “nặng đô.”Ngô Anh Đạt thể hiện ca khúc "Giọt nắng bên thềm” và cô gái người Hàn Quốc - Han Sara thể hiện tình yêu với đất nước Việt Nam qua ca khúcNgày từ những tập đầu tiên, dù không sở hữu giọng hát quá khủng, nhưng Han Sara đã “gây bão” cộng đồng mạng với vẻ ngoài dễ thương, khả năng hát tiếng Việt và được xem là một trong những con át chủ bài của đội Noo Phước Thịnh.Tuy nhiên, Noo Phước Thịnh đã lựa chọn Anh Đạt đi tiếp. Quyết định này, ít nhiều khiến khán giả bất ngờ. Vẻ như, đi đến vong này, chiến lược của Noo Phước Thịnh đang dần thay đổi, đánh vào vào chất thay vì nhấn vào lượng (!?)Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, trong giây phút chia tay, Đông Nhi đã ngay lập tức có một cử chỉ “hào hiệp,” dành cho Han Sara một cơ hội cuối cùng bằng cách ấn nút cứu thí sinh này.Huấn luyện viên này còn khóc khi chia sẻ: "Chị chọn em bởi vì chị biết được sức của em đi đến đâu. Em đã từng nói với chị, em sinh ra là để được hát, nhưng em chưa hát đúng cảm xúc mà mình mong muốn. Chị hy vọng, khi về với đội chị, em sẽ bước qua được giới hạn của bản thân mình."Đến lượt đội Đông Nhi, cặp đôi Anh Tú - Ngọc thi đấu cuối cùng. Ngọc Kayla thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên "I'll show you," Anh Tú thể hiện ca khúc "Anh ghét làm bạn em" – “hit” khủng của Phan Mạnh Quỳnh. Đông Nhi chia sẻ, hai thí sinh đều là những gương mặt được khán giả yêu thích trong thời gian qua. Tuy nhiên, cô lựa chọn Anh Tú đi tiếp vì thấy được sự đam mê mãnh liệt và định hướng của thí sinh này trong tương lai.Trong khi đó, từ đội Thu Minh, giọng ca nội lực, truyền cảm Anh Đức thể hiện ca khúc nổi tiếng "City of stars" trong bộ phim "La La Land," Văn Minh cũng mang đến không gian lãng mạn với "Chuyện của mùa đông." Thu Minh chọn Anh Đức đi tiếp.Cũng như vậy, đội Tóc Tiên, thí sinh Mỹ Linh thể hiện khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên "Fate," Phương Mai tự tin thể hiện ca khúc "Tell me why" - bản “hit” của huấn luyện viên Tóc Tiên. Tóc Tiên chia sẻ lý do bật khóc là vì Phương Mai và Mỹ Linh là hai thí sinh đến thời điểm hiện tại mang rất rõ tinh thần đội Tóc Tiên. Kết quả, Tóc Tiên lựa chọn Phương Mai đi tiếp vào vòng trong.Tập 11 Giọng hát Việt mùa 4 sẽ được lên sóng vào lúc 21 giờ ngày 23/4 trên kênh VTV3./.