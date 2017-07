Nỗ lực giải cứu nạn nhân vụ cháy ở phố Vọng (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà bị bốc cháy có 4 tầng, diện tích 60m2, tường xây bằng gạch đất nung. Phía trước các tầng trên đều hàn chuồng cọp. Tầng 1 dùng để kinh doanh tạp hóa, tầng 2 và 3 chứa hàng. Chất cháy chủ yếu là giấy tờ, nhựa, nilong nên sinh ra nhiệt độ rất cao kèm theo khói độc.



Cảnh sát đã phải huy động hết phương tiện cứu hỏa, đồng thời xin huy động thêm 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, và các xe cấp cứu từ các đơn vị khác.

Rạng sáng, bà Nga bỗng nghe thấy những tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ ngôi nhà 4 tầng đang bốc cháy ngay bên cạnh. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá dữ dội, bà Nga cũng như hàng chục hàng xóm khác đành bất lực.Bà Dương Thị Thu Nga (54 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụnghiêm trọng khiến hai người tử vong tại số nhà 48/41, phố Vọng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra vào rạng sáng 19/7.Bà Nga kể lại, vào khoảng rạng sáng, khi bà đang ngủ trong nhà thì bỗng nghe thấy nhiều tiếng hô hoán. Hoảng hồn, bà chạy ra ngoài thì phát hiện ngôi nhà 4 tầng đang bốc khói nghi ngút.“Tôi nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu thất thanh từ bên trong ngôi nhà của bà Thủy [bà Bùi Thanh Thủy, nạn nhân sau đó đã tử vong do hỏa hoạn – PV]. Lúc này, lửa đã bốc cháy dữ dội từ tầng 1 của ngôi nhà,” bà Nga hốt hoảng nhớ lại.Do khu vực tầng 1 của ngôi nhà dùng để bán hàng tạp hóa nên hỏa hoạn mỗi lúc một dữ dội. Bà Nga cho hay, từ bên ngoài, hàng chục người còn thấy những cánh tay thò ra khỏi khung chuồng cọp kêu cứu.“Lúc đó, chúng tôi thấy họ đứng ra ngoài cửa tầng 3 của ngôi nhà kêu cứu nhưng người dân bất lực. Trong nhà lại toàn đàn bà con gái nên không có cách nào phá cửa trong khi toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà được hàn khung chuồng cọp rất kiên cố,” một nhân chứng khác thuật lại.Người dân mặc dù đã cố gắng dùng xô, chậu và mọi vật dụng để hắt nước vào bên trong nhưng không thành công.Khi lực lượng Phòng cháy chữa cháy xuất hiện, thì lừa cũng đã bùng lên vô cùng dữ dội.Theo báo cáo nhanh từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, khi tiếp cận hiện trường thì toàn bộ ngôi nhà đã bị bao phủ bởi khói và khí độc dày đặc.Để tiếp cận và giải cứu người còn mắc kẹt bên trong, nhà chức trách đã phải chia lực lượng làm 3 hướng: Mũi đầu tiên dùng thang sắt để tiếp cận ban công tầng 3, sử dụng kìm thủy lực cắt lồng sắt, đồng thời phun nước làm mát. Ngoài ra, hai mũi khác tiếp cận từ cửa ra vào tầng 1 và từ ban công các nhà bên cạnh.Do lượng khí độc quá nhiều, các chiến sỹ đã phải sử dụng mặt nạ phòng độc, bình ôxy để tiếp cận và đưa cháu Lê Thanh Ngân (sinh năm 2000) xuống đất an toàn. Hai nạn nhân khác là bà Bùi Thanh Thủy và mẹ là cụ Nguyễn Thị Ngọc không may mắn đã bị tử vong ngay tại ban công tầng 3.Bà Nga cho biết, tất cả người dân đều hết sức xót xa và bàng hoàng sau cái chết của hai mẹ con cụ Ngọc.Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.