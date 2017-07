Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quốc tế Pochentong ở Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk giới thiệu và trao tặng phẩm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 20/7, tại Cung Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen​.Thủ tướng Hun Xen bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Campuchia, khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư có ý nghĩa lịch sử, diễn ra vào giữa “Năm hữu nghị Việt Nam​-Campuchia 2017” kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và là minh chứng sinh động cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu dài giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước. Đây là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua của quan hệ hai nước, và mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam-Campuchia.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo tới Thủ tướng Hun Sen kết quả hội đàm với Quốc vương Norodom Sihamoni. Thủ tướng Hun Sen chia sẻ và đồng tình với những nhận định, đánh giá của Quốc vương Campuchia và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mối quan hệ giữa hai nước trong chặng đường lịch sử 50 năm qua.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen khẳng định thành tựu 50 năm qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nền tảng, động lực để mở ra giai đoạn mới, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới với sự tin cậy bền vững, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau hiệu quả, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, sự hợp tác rộng mở, đa cấp độ và với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên các diễn đàn đa phương.Thủ tướng Hun Sen cũng chia sẻ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những ký ức tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam để thực hiện hành trình trở lại con đường cứu nước mới đây; bày tỏ sự tri ân sâu sắc và lòng biết ơn chân thành trước những hi sinh to lớn mà Việt Nam đã dành cho Campuchia, giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng; khẳng định đây là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, chân thành và hiệu quả nhất đối với nhân dân Campuchia, cũng là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những tình cảm chân thành của Thủ tướng Hun Sen, các lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam; cảm ơn Thủ tướng Hun Sen và các vị lãnh đạo, cùng toàn thể nhân dân Campuchia anh em, đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen khẳng định dù thế giới có nhiều chuyển biến, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam​-Campuchia là không thể chia rẽ.Hai nhà Lãnh đạo tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm Việt Nam mới đây của Thủ tướng Hun Sen và cuộc trở lại “hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol-pot” sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam​-Campuchia.Trao đổi về tình hình mỗi nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành tựu to lớn mà mỗi bên đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng, tự hào nhận thấy, dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song quan hệ giữa hai Đảng, hai nước vẫn không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước.Trong bầu không khí láng giềng hữu nghị, chân thành, cởi mở, tin cậy lẫn nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen đi sâu trao đổi và đạt nhất trí cao trên nhiều nội dung quan trọng nhằm định hướng, thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng bên cạnh việc tăng cường, duy trì thường xuyên, hiệu quả các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cần mở rộng hợp tác rộng rãi giữa các bộ, ngành, các tổ chức nhân dân, các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới, nhằm giúp đỡ nhau một cách thiết thực, có hiệu quả; coi trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam​-Campuchia; phối hợp tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao của hai nước.Trên lĩnh vực hợp tác quốc phòng, an ninh, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định nguyên tắc không để bất cứ lực lượng chính trị, quân sự nào sử dụng lãnh thổ nước này để đe dọa đến an ninh nước kia; nhấn mạnh tăng cường phối hợp trong các hoạt động nhân đạo; phối hợp quản lý dân cư, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, các cửa khẩu, các hoạt động trên biển, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới.Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Campuchia và trùng tu, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam tại mỗi nước.Trên lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia phát triển bền vững, lâu dài trên nguyên tắc bổ sung, tương trợ lẫn nhau và cùng có lợi. Theo đó, cần thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa tất cả các cấp của hai nước; có các giải pháp và biện pháp cụ thể, đồng bộ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; coi trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, du lịch, thị trường nông-lâm-hải sản.Hai bên nhất trí đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 5 tỷ USD trước năm 2025; phát huy hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước; tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư; đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của mỗi nước; quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu...Về vấn đề biên giới giữa hai nước, hai lãnh đạo ghi nhận nỗ lực, khối lượng công việc lớn và thành quả quan trọng mà hai bên đã đạt được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hai bên cùng cần phải cố gắng hơn nữa để sớm giải quyết tốt đẹp, trọn vẹn.Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tái khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ các hiệp ước hoạch định biên giới và các hiệp định biên giới liên quan đã ký giữa hai nước, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công tác cắm mốc phụ, cọc dấu, tiến tới ký kết văn kiện pháp lý để ghi nhận kết quả 84% phân giới cắm mốc đã hoàn thành; tiếp tục tìm giải pháp công bằng, hợp lý giải quyết dứt điểm các đoạn biên giới còn tồn đọng nhằm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước; kiên quyết phối hợp chặt chẽ đấu tranh với những luận điệu và hành động lợi dụng vấn đề biên giới để phá hoại quan hệ hai nước.Thủ tướng Hun Sen khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà con Việt kiều ở Campuchia.Trao đổi về hoạt động tại các tổ chức quốc tế và khu vực, các diễn đàn đa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen nhất trí sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương; cùng các nước trong khu vực tìm kiếm giải pháp hữu hiệu bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực; cùng nhau nỗ lực xây dựng Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đoàn kết, vững mạnh.Về hợp tác Tiểu vùng Mekong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần thực hiện hiệu quả các sáng kiến hợp tác trên cơ sở bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng tiêu cực đến người dân sinh sống dọc sông Mekong; tích cực xây dựng khu vực Tam giác phát triển giữa ba nước Campuchia, Việt Nam và Lào thành khu vực hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững; đồng thời, tăng cường hợp tác với các nước trong khuôn khổ Tiểu vung Mekong mở rộng (GMS), Ủy hội sông Mekong (MRC) và hợp tác 4 nước Campuchia​-Lào​-Myanmar​-Việt Nam, chiến lược hợp tác kinh tế ba dòng sông Azayaoađi-Chao Phraza​-Mekong.Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước có liên quan thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), và các cam kết khu vực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.Trong cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Sen, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần và cơ sở pháp lý cho bà con CampuchiaViệt kiều làm ăn, học tập ổn định lâu dài ở Campuchia.Tổng Bí thư đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo Chính phủ Hoàng gia tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Campuchia, nhất là về địa vị pháp lý vững chắc, để bà con hội nhập lâu dài, ổn định, được đối xử công bằng, thực sự yên tâm lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của Campuchia và góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân Việt Nam có cuộc sống ổn định và được đối xử công bằng như các ngoại kiều khác tại Campuchia, phù hợp với luật pháp và các quy định của Campuchia.Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia và các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, bao gồm: Khung Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam​-Campuchia; Nghị định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia; Bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển dự án các nhà máy thủy điện, đấu nối hệ thống điện và mua​-bán điện giữa Việt Nam-Campuchia; Biên bản hợp tác giữa Công ty Metfone Viettel với Viện Công nghệ thông tin, truyền thông quốc gia, Bộ Bưu chính viễn thông Campuchia về việc xây dựng Chính phủ điện tử Campuchia. ​Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Norodom Sihanouk, thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Cung Kantha Bopha (Hoàng cung).Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại Đài Độc lập; Đài tưởng niệm Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài hữu nghị Việt Nam​-Campuchia. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh (Tia Banh) tháp tùng Tổng Bí thư thực hiện nghi thức dâng hoa.Tối cùng ngày, Quốc vương Norodom Sihamoni đã tổ chức Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam./.