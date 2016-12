Các chiến sỹ quân đội Lào trong lễ diễu binh. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith​ đã kêu gọi hiện đại hóa và tăng cường năng lực của Quân đội Nhân dân Lào, đồng thời khích lệ binh sỹ giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia để phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội.Tờ Vientiane Times của Lào ngày 26/12 đưa tin, Tổng bí thư Bounnhang Volachith đưa ra phát biểu trên trong một hội nghị cuối tuần qua nhằm đánh giá tình hình an ninh quốc gia trong năm 2015 và thảo luận kế hoạch cho năm tới.Tổng Bí thư Bounnhang Volachith đã hối thúc giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và ban chỉ huy các cấp chú trọng triển khai đường lối quốc phòng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhấn mạnh cần nâng cao năng lực và hiện đại hóa quân đội để quân đội đóng vai trò là một lực lượng trọng yếu trong quá trình triển khai 2 nhiệm vụ chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước, cũng như đạt được thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.Theo Tổng Bí thư Bounnhang Volachith, duy trì an ninh quốc gia và ổn định chính trị cũng sẽ tạo điều kiện để người dân làm ăn và cải thiện đời sống.Theo một báo cáo tổng kết của Bộ Quốc phòng tại hội nghị, quân đội Lào trong năm qua đã đạt được những thành tích nổi bật, được thể hiện qua việc Lào có thể đảm bảo an ninh trong các sự kiện quan trọng, như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bầu cử Quốc hội Lào khóa VIII, các hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 28 và 29.Những sự kiện này đã nâng cao hình ảnh của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế./.