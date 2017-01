Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), sáng 26/1 (tức ngày 29 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.Trong không khí thiêng liêng tại Nhà 67 - nơi Bác Hồ đã sống và làm việc trong những ngày tháng cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương, tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến, hy sinh cả cuộc đời vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng được biết năm vừa qua, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan khu di tích ngày càng đông, đạt tổng số 2,8 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay.Năm qua, ngành du lịch Việt Nam đã đón 10 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa. Kết quả đó là minh chứng cho một đất nước Việt Nam thanh bình và mến khách, kinh tế, chính trị, xã hội ổn định, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Toàn Đảng, toàn dân và quân đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, mở ra triển vọng tốt đẹp đối với tương lai đất nước.Tổng Bí thư chỉ rõ du khách đến với Khu di tích không chỉ để tham quan, mà còn tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; mỗi lần đến thăm là một lần tự kiểm điểm, nhìn lại bản thân để sữa chữa, rèn luyện và làm việc tốt hơn. Thời gian càng lùi xa càng thấy Bác vĩ đại; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng lan tỏa.Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ, nhân viên Khu Di tích đã đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức, giữ gìn đạo đức, lối sống, phong cách làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại, làm tốt công tác phục vụ, giới thiệu, truyền bá sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới đông đảo đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Chúng ta đang triển khai tích cực, khẩn trương, quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống suy thoái, 'tự diễn biến,' 'tự chuyển hóa.' Số người đến tham quan Khu Di tích để tìm hiểu, học tập và làm theo Bác ngày càng đông là rất có ý nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh rất vĩ đại và toàn diện. Đạo đức Hồ Chí minh rất tuyệt vời, luôn vì đất nước, vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, 'Một đời thanh bạch, chẳng vàng son; Mong manh áo vải hồn muôn trượng; Hơn tượng đồng phơi những lối mòn' (thơ Tố Hữu). Phong cách Hồ Chí Minh rất trọng dân, gần dân, tin dân, khiêm tốn giản dị, tỉ mỉ chu đáo, khoa học, tiết kiệm, từ việc ăn, ở, đi lại cho đến việc tiếp khách quốc tế. Cho nên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ phải thấm vào máu thịt, bằng những việc làm tự nhiên, giản dị, thiết thực. Đặc biệt, việc bảo quản tư liệu, hiện vật về Bác, giới thiệu thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác đến đồng bào trong nước và du khách quốc tế phải làm sao lột tả được những hồn cốt trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, khiêm tốn nhưng vĩ đại, càng khiêm tốn càng vĩ đại."Nhân dịp Xuân mới Đinh Dậu sắp đến, Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Khu Di tích và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công tác, gương mẫu đi đầu và góp phần tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.