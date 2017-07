Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ , nhân dân và lực lượng vũ trang Campuchia tại Lễ khánh thành Tượng đài. (Ảnh Trí Dũng/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 22/7, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm cảng quốc tế Preah Sihanouk.Cảng quốc tế Preah Sihanouk là cảng nước sâu duy nhất của Campuchia, có diện tích 150 ha, do lợi thế tự nhiên nên hầu như không bị ảnh hưởng của bão, lại thuận tiện kết nối giao thông cả đường bộ, đường sắt và đường hàng không.Cảng được xây dựng từ năm 1956 và đi vào hoạt động từ năm 1960; qua quá trình phát triển đã được mở rộng và đầu tư xây dựng tổng thể, hiện nay có 9 cầu cảng.Cảng quốc tế Preah Sihanouk có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Campuchia, trong những năm gần đây đã đóng góp 65 triệu USD cho ngân sách nhà nước; 73% hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia được vận chuyển qua cảng; là cảng trung chuyển quan trọng trong khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thế giới. Lượng hàng hóa và container qua cảng tăng đều từ 10-15%/năm.Tổng Giám đốc cảng Lou Kim Chhun và đông đảo cán bộ, công nhân viên cảng quốc tế Preah Sihanouk đã nồng nhiệt chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; mời Tổng Bí thư và đoàn đi tham quan cầu cảng.Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đến thăm cảng biển quốc tế Preah Sihanouk, mang tên cố Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk, người cha của dân tộc Khmer, người chiến sỹ yêu nước kiên cường của nhân dân Campuchia và cũng là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.Tổng Bí thư hết sức ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của cảng Preah Sihanouk, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Campuchia đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước những năm qua; tin tưởng cảng Preah Sihanouk sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, trở thành một cảng biển hiện đại, phát triển ở khu vực và trên thế giới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội, có quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng khu vực.Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giúp đỡ lẫn nhau ngày càng được mở rộng và có hiệu quả giữa cảng Preah Sihanouk với các cảng biển của Việt Nam, trong đó có cảng Hải Phòng, cảng Thành phố Hồ Chí Minh; mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hợp tác sẵn có, góp phần thiết thực phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk đến chào./.