Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tiếp Trung tướng Vilay Lakhamphong , Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 2/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Lào do ông Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.Ông Vilay Lakhamphong cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn; chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới và coi những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên đối với Lào; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.Ông Vilay Lakhamphong bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam trong đó có quan hệ đoàn kết hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.Thông báo với Tổng Bí thư về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua và kết quả cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Vilay Lakhamphong khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Bộ Quốc phòng Lào cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước giao phó; triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và Nghị định thư, kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đúng vào dịp hai nước đã và đang tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.Chúc những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và quân đội Lào đã giành được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước, Quân đội và nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của Quân đội hai nước; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hai Bộ Quốc phòng tăng cường hợp tác bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao truyền thống vẻ vang, kết quả hợp tác giữa Quân đội của hai nước trước đây cũng như hiện nay; kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân hai nước và nhấn mạnh hợp tác quốc phòng trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, xứng đáng là một trong những lĩnh vực giữ vai trò trụ cột trong quan hệ Việt Nam-Lào.Tổng Bí thư đề nghị Quân đội hai nước tiếp tục phát huy truyền thống của mình, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ trong công tác chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng Quân đội vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước./.