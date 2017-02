Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 7/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ​ông Thongloun Sisoulith​, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.Ông Thongloun Sisoulith​ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Lào sang Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ đúng vào dịp đầu xuân năm mới Đinh Dậu của nhân dân Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng Năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith​ chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith​ thông báo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây; về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ.Thủ tướng Lào khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các nội dung thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, phấn đấu đưa quan hệ hợp tác về kinh tế-xã hội giữa hai nước không ngừng phát triển để ngày càng tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước đã và đang phát triển hết sức tốt đẹp.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Thủ tướng Thongloun Sisoulith​ sang Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Lào đã giành được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ do ông Thongloun Sisoulith​ làm Thủ tướng, đất nước và nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian qua và đề nghị tại Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, hai Thủ tướng Chính phủ của hai nước chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thảo luận và thống nhất các biện pháp, chủ động, tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các Tuyên bố chung Việt Nam-Lào và các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên.Tổng Bí thư đề nghị rà soát và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hợp tác giữa hai nước; kiểm tra, đánh giá và có các biện pháp cụ thể để đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào; có các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội của hai nước một cách vững chắc; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hạ tầng giao thông và năng lượng; tạo chuyển biến tích cực, thực chất về chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và các lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Thongloun Sisoulith​ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Hai bên khẳng định cùng nhau giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào./.