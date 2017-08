Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Kikeo Khaykham Phithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Lào. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 1/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào dẫn đầu sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ V giữa hai Đảng với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững."Ông Kikeo Khaykhamphithoune bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang dự Hội thảo Lý luận tại Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Việt Nam; nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai Đảng tổ chức các cuộc hội thảo, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới của hai nước.Ông Kikeo Khaykhamphithoune bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay.Ông Kikeo Khaykhamphithoune đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Lào gần đây; kết quả hợp tác giữa Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; kết quả hợp tác giữa Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào với Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang dự Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng; trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại lần thứ X.Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới ở Lào và tin tưởng nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, một tài sản chung vô giá của hai dân tộc.Tổng Bí thư khẳng định công tác lý luận có vai trò hết sức quan trọng đối với hai Đảng; cuộc hội thảo với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững” rất bổ ích, thiết thực, là dịp hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn về phát triển nhanh và bền vững ở mỗi nước.Tổng Bí thư mong rằng trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương, Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới ở mỗi nước, nhất là những vấn đề về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế./.