Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 20/7, tại trụ sở Thượng viện Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội kiến với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum.Chủ tịch Thượng viện Say Chhum vui mừng chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Campuchia vào thời điểm quan trọng trong quan hệ hai nước. Ôn lại quan hệ hai nước 50 năm qua, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum nhấn mạnh nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự hy sinh anh dũng của quân tình nguyện Việt Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh dân tộc và phát triển đất nước.Chủ tịch Say Chhum chia sẻ với những nhận thức chung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; khẳng định sẽ nỗ lực cùng các lãnh đạo Campuchia vun đắp để mối quan hệ giữa hai dân tộc không ngừng phát triển.Chủ tịch Thượng viện SayChhum bày tỏ khâm phục trước những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được qua hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước; tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời gian tới.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn, quan trọng của Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn; tin tưởng nhân dân Campuchia nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa và xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội và có quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng, khu vực.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, dù thế giới có diễn biến thế nào, trước sau như một Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ, giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó có quan hệ giữa Thượng viện Campuchia và Quốc hội Việt Nam; nhất trí hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp; đôn đốc việc triển khai có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa, thiết thực hơn nữa, quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần thúc đẩy xu hướng hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, cùng với Thượng viện và Quốc hội Campuchia, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, nhất là về pháp lý, để cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia có cuộc sống ổn định, thực sự yên tâm, phấn khởi và tích cực đóng góp cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Campuchia cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Thượng viện Say Chhum nhất trí hai bên cùng nhau tiếp tục triển khai thành công Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017, phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên và các hoạt động trong Năm hữu nghị; nhấn mạnh đây là dịp tốt để hai nước tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu đúng và đầy đủ hơn về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia./.