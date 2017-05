Ảnh minh họa. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Theo Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1), hiện Tổng công ty đã cơ bản thu xếp đủ nhu cầu vốn đầu tư năm 2017 cho các dự án đang triển khai với số vốn trên 10.000 tỷ đồng.Riêng trong tháng Tư, công tác thu xếp vốn được tập trung cho các dự án Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3.Nhờ thu xếp đủ vốn, trong tháng 5, Tổng công ty tiếp tục đảm bảo tiến độ thi công và lắp đặt thiết bị các dự án: Nâng công suất trạm Đại Ninh, Đa Nhim mở rộng, Duyên Hải 3, chuyển đổi dầu FO sang DO và lắp đặt lò hơi phụ tại nhiệt điện Uông Bí.Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng sớm đưa các tổ máy Duyên Hải 3 vận hành trở lại, tiếp nhận và triển khai lắp đặt các thiết bị bốc dỡ than (GSU) thuộc hạng mục cảng than Duyên Hải 3 mở rộng vào ngày 15/5 tới.Cũng theo GENCO 1, các dự án Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Dự án Đa Nhim mở rộng trong tháng Tư đều bám sát tiến độ mục tiêu năm 2017. Ngoài ra, tại dự án Duyên Hải 3 mở rộng, công tác xây dựng cảng đang trong giai đoạn hoàn thiện; việc nạo vét khu nước trước bến đã hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận thiết bị bốc dỡ than vào ngày 15/5.Đối với Dự án cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, hiện đã kết thúc mùa gió chướng, nhà thầu bắt đầu thi công lại từ ngày 5/4 với khối lượng bình quân khoảng 70.000 m3/ngày.Công tác thi công cọc và móng Dự án Nâng công suất trạm 125 MVA Đại Ninh cũng đã bắt đầu từ ngày 21/4, đáp ứng tiến độ mục tiêu năm 2017.Như vậy, 4 tháng đầu năm nay, giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng và giá trị giải ngân của Tổng công ty ước đạt lần lượt là 8.092 tỷ đồng và 5.457 tỷ đồng.Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm nay, Tổng công ty đã sản xuất gần 9,9 tỷ kWh, tương đương 36,2% kế hoạch năm. Các tổ máy phát điện đều vận hành ổn định, đáp ứng theo đúng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0). Do nhu cầu điện tháng Tư của hệ thống thấp hơn so với kế hoạch nên một số tổ máy phát điện của Tổng công ty được đưa vào dự phòng.Trong tháng 5 này, Tổng công ty phấn đấu sản xuất hơn 3,1 tỷ kWh đồng thời đưa vào vận hành cả 2 tổ máy tại dự án Duyên Hải 3./.