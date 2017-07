Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố và tăng trưởng dân số là hai thách thức lớn nhất mà quốc gia Bắc Phi này đang phải đối mặt.Ngày 24/7, phát biểu tại Hội nghị Thanh niên toàn quốc lần thứ tư diễn ra ở thành phố duyên hải Alexandria với sự tham gia của khoảng 1.500 thanh niên và nhiều quan chức đại diện cho các bộ ngành, Tổng thống El-Sisi khẳng định tốc độ tăng trưởng dân số đang đe dọa đất nước, kìm hãm sự phát triển của Ai Cập.Số liệu thống kê của Chính phủ Ai Cập cho thấy dân số nước này đã tăng vọt từ 99 triệu người vào tháng 6/2016, lên mức 101 triệu người hiện nay, trong đó 8 triệu người đang sinh sống ở nước ngoài.Giới chức Ai Cập cảnh báo việc dân số gia tăng nhanh chóng sẽ cản trở các kế hoạch phát triển của nước này.Tổng thống El-Sisi nêu rõ để đảm bảo việc mọi người dân được tiếp cận với nền giáo dục, các cơ hội về việc làm và dịch vụ y tế, cần phải giải quyết vấn đề dân số; đồng thời cho rằng "thế tiến thoái lưỡng nan" về dân số đang là mối đe dọa đối với người dân và Chính phủ Ai Cập.Cũng tại hội nghị trên, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Ahmed Emad El-Din Rady đã có bài hát biểu liên quan đến kế hoạch phát triển mang tên "Tầm nhìn Ai Cập đến năm 2030."Kế hoạch này hướng tới mục tiêu thực hiện một loạt chính sách phát triển bền vững liên quan đến thanh niên, bất chấp sự thay đổi của các nhà lãnh đạo đất nước.Trong khi đó, theo Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Ai Cập Hala Al Saeed, "Tầm nhìn Ai Cập đến năm 2030" bao gồm các kế hoạch phát triển một loạt lĩnh vực như giáo dục, y tế, đô thị, mạng lưới giao thông, nông nghiệp, năng lượng và điện.Theo bà Al Saeed, mắc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Ai Cập đã giảm từ 12,8% xuống còn 12%, nhưng đây chỉ là kết quả bước đầu của chiến lược phát triển đến năm 2030.Liên quan vấn đề xây dựng và thành lập các thành phố mới, bà Al Saeed nói rằng các khu vực đông dân cư không được vượt quá 7% dân số của cả nước, do đó chính phủ đang đặt mục tiêu xây dựng các thành phố mới cho tầng lớp trung lưu trong giai đoạn sắp tới.Theo quan chức này, mục tiêu của chính phủ là xây dựng khoảng 150.000 đơn vị nhà ở mỗi năm.Theo đánh giá của giới phân tích, an ninh đang là thách thức lớn nhất đối với Ai Cập vào thời điểm hiện nay. Mối đe dọa từ khủng bố đối với quốc gia này ngày càng gia tăng khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu không chỉ ở bán đảo Sinai mà còn ở nhiều nơi trên khắp đất nước.Đặc biệt, chi nhánh của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Sinai đã gia tăng nhiều vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Cơ đốc giao thiểu số ở Ai Cập, gây nhiều thương vong.Ngoài chi nhánh của IS ở Sinai, Ai Cập cũng đang đối mặt với những mối đe dọa từ một số nhóm khủng bố khác có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), vốn đã bị loại khỏi chính trường Ai Cập sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thổng Mohamed Morsi hồi giữa năm 2013./.