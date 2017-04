Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 20/4 đã tố cáo âm mưu gây bất ổn chính trị và can thiệp tình hình nội bộ Venezuela hiện nay của các thế lực cánh hữu trong và ngoài quốc gia này chỉ nhằm mục đích sở hữu nguồn tài nguyên dầu khí giàu có.Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn bình luận của Tổng thống Morales đăng trên tài khoản Twitter, theo đó khẳng định “kế hoạch của đế quốc hòng lật đổ Tổng thống hợp hiến của Venezuela Nicolas Maduro” nhằm mục đích chống lại các chính phủ chống đế quốc. Các nghị sĩ thuộc Đảng Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Bolivia (MAS) cầm quyền cũng bày tỏ tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Venezuela.Trong khi đó, tại Argentina và Colombia nhiều tổ chức xã hội đã tập trung trước trụ sở Đại sứ quán Venezuela tại Buenos Aires và Bogota để bày tỏ sự ủng hộ với cuộc Cách mạng Bolivar, do cố Tổng thống Hugo Chávez khởi xướng, cũng như tình đoàn kết với Chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro. Những người biểu tình đã lên án các cuộc bạo loạn do phe đối lập Venezuela tiến hành chống Chính phủ trong những ngày qua.Cùng ngày, Tòa án Tối cao Venezuela cho biết trong các cuộc bạo loạn diễn ra ngày 19/4, 3 người đã thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát thuộc Lực lượng Cảnh vệ quốc gia. Bộ Công cộng Venezuela cũng mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân.Nhằm đảm bảo an ninh cho người dân, 21 bến tàu điện ngầm ở Caracas đã đóng cửa sau khi phe đối lập tuyên bố tiếp tục biểu tình chống Chính phủ trong ngày 20/4. Tới thời điểm hiện tại, đã có 8 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát trong 3 tuần qua ở Venezuela./.