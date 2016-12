Ông Thomas Bossert. (Nguồn: Facebook)

Ngày 27/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử ông Thomas Bossert, cựu Phó cố vấn an ninh nội địa thời Tổng thống George W.Bush, cho vị trí cố vấn của Nhà Trắng trong những vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố.Trong tuyên bố của mình, ông Trump nhấn mạnh với vai trò cố vấn của tổng thống về những vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố, ông Bossert sẽ là người đứng đầu lĩnh vực chống khủng bố trong chính quyền kế nhiệm.Hiện, ông Bossert đang điều hành một công ty tư vấn về quản lý rủi ro và có mối quan hệ mật thiết trong lĩnh vực rủi ro mạng máy tính với cơ quan nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương của Mỹ.Kể từ khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông Trump đã gấp rút đưa ra đề cử cho các vị trí chủ chốt trong nội các chính phủ kế nhiệm.Ông Bossert là một trong số các cựu quan chức của các thời tổng thống trước đó được ông Trump tín nhiệm giao trọng trách.Trước đó, Tướng về hưu John Kelly đã được đề cử cho chức vụ Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ và tướng về hưu James Mattis vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.Cũng trong ngày 27/12, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết tỷ phú Trump đã bổ nhiệm ông Jason Greenblatt, luật sư hàng đầu trong công ty của ông, làm nhà đàm phán đặc biệt về các thỏa thuận thương mại và các cuộc đàm phán khác.Tuyên bố của nhóm chuyển giao quyền lực nêu rõ ông Jason Greenblatt, 50 tuổi, cố vấn pháp lý hàng đầu trong Tổ chức Trump chuyên trách về Trung Đông, sẽ tiếp tục phụng sự trong chính quyền Mỹ với tư cách đại diện đặc biệt của ông Trump trong các cuộc đàm phán quốc tế./.