Thép cuộn tại nhà máy thép ở Tangshan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu tiến hành điều tra nhằm xác định liệu thép do Trung Quốc và các nước khác sản xuất có đe dọa an ninh quốc gia Mỹ hay không, qua đó làm tăng khả năng Washington sẽ áp đặt các mức thuế mới và làm tăng giá cổ phiếu ngành thép của Mỹ.Tại buổi lễ diễn ra ở Phòng Bầu dục với giới lãnh đạo ngành thép Mỹ, Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ yêu cầu Bộ Thương mại nước này tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng về tác động của việc nhập khẩu thép đối với nền tảng công nghiệp quốc phòng của Mỹ, trong bối cảnh ông Trump yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đóng thêm nhiều tàu, máy bay và xe tăng.Phát biểu tại đây, Tổng thống Trump khẳng định "duy trì sản xuất thép trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia và nền tảng công nghiệp quốc phòng Mỹ" và đây không phải là khu vực mà Mỹ có thể chấp nhận phụ thuộc vào nước ngoài.Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết quyết định tiến hành điều tra là nhằm phản ứng trước việc thép nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đã chiếm tới 26% thị trường nước này.Theo ông Ross, chỉ tính riêng những tháng đầu năm nay, sản lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng gần 20%.Động thái bất thường nói trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang tìm cách gây áp lực với Trung Quốc nhằm đối phó với Triều Tiên.Tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida hồi tháng trước, Tổng thống Trump đã đề cập đến khả năng sử dụng thương mại làm đòn bẩy khuyến khích Trung Quốc làm nhiều hơn để giải quyết vấn đề Triều Tiên./.