Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên chuẩn bị được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Thư ký báo chí Yoon Young-chan của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nhà lãnh đạo này ngày 29/7 đã chỉ thị cho chính phủ xem xét các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên nếu thấy cần thiết sau khi Bình Nhưỡngđạn đạo liên lục địa vào lúc nửa đêm 28/7.Quan chức trên còn cho biết thêm rằng khi chủ trì một phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Moon cũng cảnh báo vụ này có thể làm “thay đổi cơ bản” tình hình an ninh ở khu vực Đông Bắc Á.Tổng thống Moon được dẫn lời tuyên bố: “Tôi chỉ thị cho các bộ ngoại giao và an ninh đảm bảo rằng chính phủ của chúng ta cùng với các đối tác, trong đó có cả Mỹ, có thể đưa ra phản ứng mạnh mẽ với hành động khiêu khích của Triều Tiên, kể cả các biện pháp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tôi cũng đề nghị cân nhắc các biện pháp đơn phương chống Triều Tiên nếu cần thiết."Trong khi đó, theo Reuters, Trung Quốc đã hối thúc Triều Tiên tôn trọng các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ngừng tất cả các hành động có thể làm tồi tệ thêm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng thêm một tên lửa.Theo tuyên bộ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này hy vọng tất cả các bên hành động thận trọng để tránh làm tình hình leo thang.Cùng ngày, theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã cáo buộc Trung Quốc và Nga chịu "trách nhiệm độc nhất và đặc biệt" cho mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.Trong một tuyên bố, ông Tillerson nêu rõ: "Là những bên tạo điều kiện kinh tế cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Trung Quốc và Nga lãnh trách nhiệm độc nhất và đặc biệt cho mối đe dọa ngày càng tăng với sự ổn định khu vực và toàn cầu này... Vụ phóng là hành động vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vốn phản ánh ý nguyện của cộng đồng quốc tế"./.