Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức ở Tehran, ngày 5/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, nhấn mạnh đến khủng bố là vấn đề chung của cả Tehran và Kabul, ngày 5/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi hợp tác với Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố.Trong cuộc gặp người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani, Tổng thống Rouhani cho biết Iran đã rất nỗ lực trong việc mang lại hòa bình, ổn định ở Afghanistan và luôn sát cánh bên người dân Afghanistan trong nhiều giai đoạn lịch sử.Ông còn coi cảng Chabahar là đường kết nối thích hợp để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và khoáng sản giữa hai bên.Về phần mình, Tổng thống Afghanistan chúc mừng ông Rouhani tái đắc cử Tổng thống Iran, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực của Iran trong việc mang lại hòa bình và ổn định ở Afghanistan.Ông Ghani cho hay Afghanistan mong muốn duy trì hợp tác với các nước láng giềng giống như Iran để bảo vệ các đường biên giới của mình. Trước đó, Tổng thống Ghani đã tới Tehran để tham dự lễ nhậm chức của ông Rouhani.Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014 khi lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì khoảng 13.000 quân để đào tạo lực lượng Afghanistan cũng như chống khủng bố.Lợi dụng bất ổn, nhiều tổ chức khủng bố đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này. Để đối phó với tình hình trên, thời gian gần đây, các lực lượng an ninh của Afghanistan đã tăng cường các chiến dịch an ninh trên cả nước để chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan, trong đó có lực lượng Taliban./.