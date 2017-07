Ông Sam Brownback được chỉ định làm Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách tự do tôn giáo thế giới. (Nguồn: nytimes.com)

Ngày 26/7, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump đã chính thức chỉ định Thống đốc tiểu bang Kansas Sam Brownback làm Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao nước này phụ trách tự do tôn giáo thế giới thay cho ông David Saperstein.Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Sam Brownback sẽ lãnh đạo Văn phòng Tự do Tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan có nhiệm vụ thúc đẩy tự do tôn giáo như là một mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này.Ông Sam Brownback từng là Thượng nghị sỹ đại diện cho bang Kansas trong hai giai đoạn 1995-1996 và 1996-2011.Trong thời gian giữ cương vị Thượng nghị sỹ, ông Brownback là một trong những người tích cực nhất xây dựng Luật Tự do Tôn giáo Thế giới, văn kiện được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1998./.