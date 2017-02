Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và các quốc gia đồng minh sẽ đánh bại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan và ngăn chặn các phần tử thánh chiến xâm nhập lãnh thổ Mỹ.Phát biểu trước khoảng 300 quân nhân tại Căn cứ Không quân MacDill trong chuyến thăm đầu tiên tới Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Tampa, bang Florida, Tổng thống Trump khẳng định "tự do, an ninh và công lý sẽ chiến thắng."Ông cáo buộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành "chiến dịch diệt chủng và các vụ tấn công tàn bạo trên khắp thế giới", đồng thời cam kết cung cấp khoản ngân sách "kỷ lục" cho quân đội Mỹ để đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố.Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu chi tiết về chiến lược chống IS, và cũng không cho biết liệu ông có cắt giảm quy mô cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria, do người tiền nhiệm Barack Obama tiến hành, hay không.Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ phụ trách các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông và Trung Á,và đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tiêu diệt IS của liên quân do Mỹ đứng đầu. Từ tháng 8/2016 - thời điểm bắt đầu chiến dịch - không quân Mỹ đã thực hiện 17.861 vụ không kích nhằm các mục tiêu IS tại miền Bắc Syria và Iraq.Chống khủng bố là một trong những cam kết quan trọng của ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, đây cũng là vấn đề đang nổi lên trong bối cảnh tân Tổng thống Mỹ đang định hình các chính sách đối nội và đối ngoại. Ngày 28/1 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu giới tướng lĩnh quân đội nước này trong vòng 30 ngày phải trình "một chiến lược toàn diện và các kế hoạch cụ thể để đánh bại IS." Văn bản này được giới quan sát đánh giá có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ điều thêm các lực lượng và khí tài quân sự Mỹ tới Iraq và Syria.Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng được giao nhiệm vụ đề xuất về bất cứ thay đổi cần thiết nào đối với các quy tắc giao chiến và hạn chế chính sách của Mỹ, nhằm xác định các đối tác liên quân mới và đưa ra gợi ý về những cơ chế chặn đứng nguồn tài trợ của IS.Trước đó, ông Trump nhiều lần chỉ trích sự chậm chạp trong việc tiến hành cuộc chiến chống IS của Tổng thống tiền nhiệm Obama.Liên quan tới nỗ lực chống IS, cùng ngày, Liên hợp quốc công bố báo cáo cho thấy IS đang ở thế phòng thủ về mặt quân sự tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại Afghanistan, Iraq, Libya và Syria. Các nguồn thu nhập của IS từ dầu mỏ và hoạt động bắt cóc tống tiền cũng đang suy giảm, buộc tổ chức này phải hoạt động theo "ngân sách thời khủng hoảng." Ngoài ra, khả năng chiêu mộ tân binh của IS cũng bị suy yếu. Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo IS vẫn tiếp tục là mối đe dọa lớn và đang "phần nào thích nghi" với những thất bại trên chiến trường./.