Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey. (Nguồn: Reuters)

Không làm được việc là lý do Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu lên cho quyết định cách chức Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey.Phát biểu với báo giới tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục ngày 10/5, Tổng thống Trump nêu rõ lý do đơn giản dẫn tới việc bị cách chức là ông Comey không làm tốt công việc của mình.Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối trả lời thêm các câu hỏi liên quan tới quyết định sa thải người đứng đầu FBI.Trong khi đó, theo tờ Thời báo New York ngày 10/5, chỉ vài ngày trước khi bị cách chức, ông Comey đã yêu cầu bổ sung ngân quỹ và nhân lực để FBI tiến hành điều tra các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.Tờ báo dẫn ba nguồn giấu tên cho biết ông Comey tuần trước đã đề nghị Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein tăng cường nguồn lực cho FBI và sau đó đã thông báo với các nghị sỹ Mỹ về đề nghị này.Trước đó, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã quyết định sa thải Giám đốc FBI Comey. Quyết định được đưa ra theo khuyến nghị của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.Đây được coi là động thái bất ngờ của Tổng thống Trump trong bối cảnh ông Comey đang phụ trách cuộc điều tra về khả năng các cố vấn của ông Trump tiếp xúc với Nga để tác động tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái./.