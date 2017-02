Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn phối hợp với nhà lãnh đạo châu Á này "nhằm phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng" có lợi cho cả hai nước.Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết, trong thư, ông Trump cũng cảm ơn ông Tập Cận Bình về bức thư chúc mừng ông nhậm chức Tổng thống Mỹ và chúc người dân Trung Quốc năm Đinh Dậu thịnh vượng.Theo một hội thảo gần đây diễn ra tại New York, quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang tiềm ẩn nhiều bất ổn, do đó chính quyền Tổng thống Donald Trump cần nhanh chóng đánh giá lại chính sách của Washington đối với Bắc Kinh.Các diễn giả đã lần lượt trình bày những thách thức đe dọa gây phương hại tới quan hệ Mỹ-Trung nói chung, bao gồm những tranh chấp hàng hải trong khu vực, các quy định mậu dịch và đầu tư, vấn đề nhân quyền, và an ninh mạng./.