Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: kspr.com)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Nhà Trắng ngày 30/7 đã hối thúc các thượng nghị sỹ Cộng hòa thông qua dự luật thay thế Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare), sau khi các thượng nghị sỹ Mỹ hồi tuần trước bác bỏ Dự luật Chăm sóc Sức khỏe Mỹ (AHCA) do thượng nghị sỹ Cộng hòa Rand Paul đệ trình.Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump thể hiện không hài lòng đối với việc Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật thay thế Obamacare, một cam kết trong suốt 7 năm qua của đảng Cộng hòa, đồng thời kêu gọi các thượng nghị sỹ không được "từ bỏ" quyết tâm của mình. Trong khi đó, các thành viên Nhà Trắng cũng liên tục đưa ra phát biểu nhằm kêu gọi các nhà làm luật hành động, song đến nay chưa rõ sức ép của Nhà Trắng tác động như thế nào đối với đồi Capitol - nơi đảng Cộng hòa đang giành quyền kiểm soát cả hai viện của quốc hội nước này.Về phía chính quyền, trả lời chương trình "This Week" của đài ABC, Bộ trưởng Y tế Tom Price nhấn mạnh ông sẽ thay đổi các điều khoản làm gia tăng chi phí hoặc làm "tổn thương" bệnh nhân, song ông né tránh những hoài nghi về việc liệu kế hoạch mới của Nhà Trắng tác động như thế nào đến lĩnh vực bảo hiểm khi cho rằng "mọi thứ vẫn đang trong quá trình bàn bạc nhằm hỗ trợ bệnh nhân." Bộ trưởng Price cũng cho biết ông sẽ vẫn tuân thủ thực hiện Obamacare theo luật pháp của nước Mỹ.Trong khi đó, phát biểu trên chương trình Fox News Sunday, Cố vấn cao cấp về luật của Tổng thống Trump, ông Kellyanne Conway khẳng định Tổng thống Mỹ sẽ không chấp nhận việc Quốc hội liên tiếp không thông qua các phiên bản dự luật thay thế Obamacare.Trong khi Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney ngày 30/7 kêu gọi các nhà làm luật nên tiếp tục thảo luận để đạt được dự luật trên - thậm chí ngay cả khi việc này khiến tiến trình phê chuẩn các vấn đề khác (như nâng mức trần nợ) phải trì hoãn lại. Ông Mulvaney cũng cho rằng Tổng thống Trump rất nghiêm túc khi đe dọa có thể chấm dứt các khoản hỗ trợ các công ty bảo hiểm và các thành viên quốc hội nếu dự luật mới không được nhanh chóng thông qua.Các khoản hỗ trợ này bao gồm khoản hỗ trợ tài chính của chính phủ liên bang (khoảng 8 tỷ USD) cho các hãng bảo hiểm để giảm mức phí bảo hiểm y tế cho người Mỹ có thu nhập thấp. Trong khi khoản hỗ trợ cho thành viên Quốc hội đến từ các chủ lao động dành cho những nghị sỹ, chủ yếu thuộc đảng Dân chủ, đã chấp thuận chuyển chương trình phúc lợi chăm sóc sức khoẻ nhân viên bình thường của liên bang sang chương trình Obamacare, một phần của luật chăm sóc sức khoẻ năm 2010.Về phía quốc hội, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell thừa nhận mục tiêu cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ sẽ "không dễ dàng." Một số thượng nghị sỹ khác cũng cho biết họ đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp mới nhằm thúc đẩy dự luật, trong đó thượng nghị sỹ bang Maine Susan Collins - một trong ba thượng nghị sỹ bỏ phiếu phản đối dự luật, cho rằng Quốc hội Mỹ nên đề xuất các dự luật y tế của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.Sự sốt sắng của các nghị sỹ Cộng hòa trong việc thúc đẩy dự luật thay thế Obamacare đã gặp phải cả quan điểm ôn hoà và bảo thủ trong nội bộ đảng này đồng thời làm gia tăng thêm những người ủng hộ việc duy trì Obamacare. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến công bố ngày 29/7 của Reuters/Ipsos cho thấy có tới 64% trong số 1.136 người được hỏi khẳng định muốn giữ Obamacare "hoàn toàn như hiện tại" hoặc sau khi đã sửa một số nội dung, tăng đáng kể so với tỉ lệ 54% được thăm dò vào tháng 1 vừa qua./.