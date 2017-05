Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Malcolm Turnbull. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên ở New York (Mỹ) kể từ sau khi hai bên có cuộc điện đàm hồi tháng 1/2017, khi ông Trump vừa nhậm chức liên quan đến vấn đề tiếp nhận người tị nạn khiến quan hệ giữa hai nước đồng minh trở nên căng thẳng.Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trên chiến hạm Intrepid, hiện trở thành một viện bảo tàng nổi ở New York, để kỷ niệm 75 năm trận chiến Biển Coral, tiêu biểu cho sự hợp tác giữa hai nước.Ông Trump cho rằng cuộc tranh luận qua điện thoại trước đây "đã được giải quyết từ lâu" và truyền thông đã thổi phồng sự việc. Ông nói: "Chúng tôi đã có cuộc điện thoại tuyệt vời, các bạn đã phóng đại cuộc gọi đó. Đó là một sự cường điệu quá mức. Chúng tôi không phải là trẻ con."Quan hệ Mỹ-Australia đột nhiên căng thẳng do bất đồng về thỏa thuận tái định cư 1.250 người tị nạn, đa phần là người Hồi giáo gốc châu Phi, Trung Đông và châu Á tại các trung tâm sàng lọc người tị nạn ở hai quốc đảo Thái Bình Dương là Nauru và Papua New Guinea, mà Australia ký với Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama.Quan hệ giữa hai nước càng trở nên lạnh nhạt hơn sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), mà Canberra kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp Australia tiếp cận thị trường Mỹ và các thị trường chủ chốt khác./.