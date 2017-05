Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tại Tượng đài các chiến sỹ vô danh ở thủ đô Moskva trong lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng vĩ đại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại, ngày 9/5, buổi lễ duyệt binh truyền thống đã được tổ chức long trọng tại Quảng trường Đỏ.Lễ duyệt binh có sự tham gia của khoảng 10.000 người, 114 đơn vị kỹ thuật, như các xe tăng hiện đại Armata, hệ thống phòng không S-400 Triymph, bệ phóng tên lửa đạn đạo Yars, hệ thống tên lửa có độ chính xác cao Iskander-M và hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2 và Tor-M2U, Tor-M2DT và hệ thống tên lửa pháo​-tên lửa Pansir-SA.Vì điều kiện thời tiết quá bất lợi (theo thống kê, bầu trời Moskva chưa từng u ám như vậy vào ngày 9/5 kể từ năm 1922), nên vào phút chót, lực lượng không quân đã không cất cánh trong buổi lễ theo như kế hoạch.Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự và phát biểu tại lễ duyệt binh, trong đó ông một lần nữa khẳng định ý nghĩa chiến thắng vĩ đại của nhân dân Xôviết cũng như nhắc nhở các bài học đáng nhớ của cuộc chiến.Theo Tổng thống Nga, nhân dân Xôviết đã lập chiến công to lớn, giải phóng đất nước đồng thời đóng vai trò quyết định và quả cảm trong việc đánh bại chủ nghĩa phátxít, làm nên tầm vóc vĩ đại của chiến thắng.Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi phải ghi nhớ về cái giá của chiến thắng đã được đổi bằng hàng triệu cuộc sống, những hy sinh vô cùng to lớn không thể bù đắp, và tin tưởng rằng không có lực lượng nào có thể khuất phục được nhân dân Nga.Mặt khác, ông Putin chỉ ra rằng chính sự chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các nước hàng đầu trên thế giới, sự dung túng cho hệ tư tưởng tội phạm về ưu đẳng sắc tộc, đã dẫn tới hậu quả không ngăn chặn được thảm họa của Chiến tranh thế giới lần thứ Hai.Tổng thống V.Putin tuyên bố thời gian trôi qua càng lâu thì trách nhiệm trước thế hệ đi sau càng lớn. Trách nhiệm đó là để lại cho thế hệ tiếp theo một nền hòa bình và ổn định trên hành tinh, chuyển giao lại một sự thật hào hùng về cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại, truyền lại tinh thần và ý nghĩa của chiến thắng để thế hệ sau này biết yêu đất nước, và mãi ghi nhớ về một thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, bảo vệ thành công tự do và độc lập.Trong điều kiện hiện nay, nguyên thủ nước Nga khẳng định, bài học của Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải cảnh giác.Ông nêu rõ dù quân đội Nga có khả năng đáp trả lại bất kỳ hành động tấn công nào, song cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa quốc xã mới và các mối đe dọa khác cần phải có sự đoàn kết của toàn thể cộng đồng quốc tế, trong đó Nga luôn sẵn sàng hợp tác và luôn đứng về phía hòa bình, hợp tác bình đẳng, phủ nhận chiến tranh vì đây là điều đi ngược lại bản chất của cuộc sống và con người.Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tại Mộ chiến sỹ vô danh ở ​Quảng trường Đỏ.Tham gia hoạt động này có các cựu chiến binh Chiến tranh giữ nước vĩ đại, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đuma quốc gia (Hạ viện) và Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) cùng các thành viên Chính phủ Nga và đại diện các tổ chức xã hội./.