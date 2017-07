Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các giáo sỹ Hồi giáo cấp cao tại Jerusalem ngày 27/7 cho biết các tín đồ có thể hành lễ trở lại bên trong khu quần thể Haram al-Sharif mà phía Israel gọi là Núi Đền sau gần 2 tuần căng thẳng khi lực lượng an ninh Israel áp đặt các biện pháp an ninh gây tranh cãi tại đây.Kênh 2 TV đưa tin giáo sỹ Mohammed Hussein và tổ chức Waqf (của Jordan) quản lý khu đền thông báo hiện trạng tại khu đền al-Sharif đã được khôi phục và các tín đồ có thể quay lại cầu nguyện trong đền từ ngày 27/7.Tuyên bố này được đưa ra sau khi phía Israel thông báo đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp an ninh mới được triển khai tại khu đền sau vụ tấn công hôm 14/7 khiến bạo lực bùng phát.Ngay sau thông tin này, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã kêu gọi người Palestine trở lại hành lễ tại đền al-Sharif sau khi lực lượng an ninh Israel dỡ bỏ các biện pháp an ninh cuối cùng tại đây.Tuy nhiên, Giám đốc đền Sheikh Omar Kiswani vẫn bày tỏ thận trọng khi kêu gọi các tín đồ chưa nên vào đền cho tới khi có xác nhận của ban kỹ thuật - một tổ chức các quan chức Hồi giáo phụ trách giám sát khu đền.Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ leo thang bạo lực ở Thành cổ Jerusalem.Ông Guterres kêu gọi các chính trị gia, các lãnh tụ tôn giáo và lãnh đạo cộng đồng kiềm chế, tôn trọng đầy đủ hiện trạng tại các địa điểm linh thiêng như trước ngày 14/7.Kể từ khi Israel lắp đặt các thiết bị an ninh mới ở lối vào quần thể Haram al-Sharif, người Hồi giáo đã không vào đền cầu nguyện mà cầu nguyện trên phố bên ngoài ngôi đền.Quần thể Haram al-Sharif, trong đó có đền thờ Al-Aqsa và đền thờ Mái Vòm đá, là một trong những địa điểm linh thiêng nhạy cảm ở Đông Jerusalem, hiện do Jordan quản lý nhưng Israel kiểm soát lối vào.Cảnh sát Israel đã lắp đặt máy dò kim loại tại quần thể Haram al-Sharif sau khi 2 cảnh sát Israel thiệt mạng trong 1 vụ tấn công bên ngoài đền thờ Al-Aqsa ngày 14/7.Động thái này đã dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình của người Palestine Hồi giáo bên ngoài thánh đường.Vòng xoáy bạo lực giữa người Palestine và cảnh sát Israel đã leo thang hôm 21/7 vừa qua khi cảnh sát Israel bắn chết 3 người biểu tình Palestine bên ngoài đền Al-Aqsa, trong khi cùng ngày 1 người Palestine đã đâm 3 người Israel tại khu vực Bờ Tây nhằm phản đối các biện pháp an ninh mà Israel áp đặt tại khu đền thờ./.