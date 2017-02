Tổng thống Panama Juan Carlos Varela. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Mới đây Tổng thống Panama Juan Carlos Varela đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của ông Ramon Fonseca, một trong hai cổ đông chính của công ty Mossack-Fonseca, về việc nhận tiền vận động quyên góp từ tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.Ông Varela cũng tuyên bố sẽ công khai toàn bộ những số tiền tài trợ cá nhân mà ông từng nhận được.Ông Ramon Fonseca, người đang bị Bộ Tư pháp Panama truy tố vì tội rửa tiền, đã khai rằng Tổng thống Varela từng nói với ông rằng đã nhận tiền đóng góp từ Odebrecht. Ngoài ra, ông Fonseca từng đặt câu hỏi về quá trình thẩm tra sơ sài trong dự án xây dựng giai đoạn 3 một con đường mang tên Cinta Costera tại thủ đô Panama do Odebrecht đảm nhiệm.Theo một số nhà thầu, dự án trên có giá trị thi công thực tế chỉ từ 200-300 triệu USD, nhưng đã bị đội vốn lên tới 780 triệu USD.Trả lời báo giới về vấn đề trên, Tổng thống Varela nhấn mạnh việc điều tra về các dự án của Odebrecht sẽ do Bộ Công cộng Panama đảm nhiệm, ngoài ra hai dự án do Chính phủ của ông cấp phép cũng sẽ được kiểm toán một cách kỹ lưỡng.Tổng thống Varela cho biết hiện chưa có đề nghị điều tra nào về vấn đề vượt chi phí trong dự án trên tại các phiên họp nội các của chính phủ, tuy nhiên ông khẳng định việc điều tra cần được tiến hành.Trong một diễn biến liên quan đến vụ bê bối Odebrecht, ngày 10/2, Chính phủ Peru đã đưa tên cựu Tổng thống Alejandro Toledo, vào danh sách truy nã tội phạm trong nước, đồng thời tuyên bố treo thưởng 100.000 sol (khoảng 30.600 USD) cho người cung cấp thông tin bắt giữ ông này, sau khi một thẩm phán Peru phát lệnh bắt giam 18 tháng đối với ông Toledo do liên quan đến những cáo buộc nhận hối lộ 20 triệu USD từ Odebrecht. Ngay sau đó, Chính phủ Peru cũng yêu cầu Interpol thúc đẩy nhanh các thủ tục để ban hành cảnh báo đỏ toàn cầu đối với vụ việc trên.Odebrecht là tâm điểm của vụ bê bối khổng lồ ở tập đoàn dầu khí Petrobras của Brazil, gây chấn động chính trường quốc gia Nam Mỹ này kể từ tháng 3/2014.Hơn 100 cá nhân đã bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ nhiều tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu của Brazil.Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có nhiều nghị sỹ và thống đốc bang, nằm trong diện bị điều tra. Theo cảnh sát, đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức./.