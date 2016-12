Ảnh minh họa. (Nguồn: SafeBee)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 22/12 đã chỉ thị đóng cửa toàn bộ các công ty cờ bạc trực tuyến đang hoạt động tại nước này.Phát biểu trong buổi lễ ký dự thảo ngân sách năm 2017 tại Dinh Tổng thống, ông Duterte thông báo đang chỉ thị đóng cửa toàn bộ các công ty cờ bạc trực tuyến do những công ty này không đem lại lợi ích cho nhà nước.Tổng thống Duterte nêu rõ cờ bạc trực tuyến dường như đang nở rộ trong nước, trong khi chính phủ không thể thu thuế hoạt động này do cá cược được thực hiện ở nước ngoài.Ông cho biết thêm một số công ty cờ bạc tiếp tục hoạt động với giấy phép cũ, nên chỉ trả 1% thuế so với mức 10% thuế suất đối với các công ty mới.Bộ trưởng Tư pháp Vitaliano Aguirre II cũng cho biết Tổng thống Duterte đã chỉ thị ông điều tra những bất thường liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến. Bộ trưởng Hành pháp Salvador Medialdea và Trợ lý của ông Duterte, ông Christopher "Bong" Go đang soạn thảo về quyền hạn của Bộ trưởng Tư pháp Aguirre trong điều tra hoạt động cờ bạc trực tuyến.Ông Aguirre cho biết thêm ông đang lên kế hoạch lập một đội điều tra đặc biệt thay vì ủy thác cho Cục Điều tra quốc gia Philippines.Tổng thống Duterte cùng ngày 22/12 đã ký thành luật ngân sách 3.350 tỷ peso (tương đương 67,02 tỷ USD) cho năm 2017.Đây là lần ký thành luật ngân sách đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Duterte.Đáng chú ý, Bộ Giáo dục được phân bổ mức ngân sách cao nhất 544,1 tỷ peso.Bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách 137,2 tỷ peso, trong đó chú trọng chi tiêu cho Chương trình hiện đại hóa Các lực lượng vũ trang Philippines.Trong khi đó, Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương nhận 148 tỷ peso nhằm hỗ trợ các nỗ lực chống tội phạm ma túy, xây dựng các trại giam mới và tăng trợ cấp cho tù nhân./.