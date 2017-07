Khói bốc lên từ các địa điểm của phiến quân bị không kích ở Marawi ngày 26/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 19/7 đã đe dọa chấm dứt hòa đàm với phiến quân, vài giờ sau khi xảy ra vụ phục kích bị tình nghi do lực lượng này tiến hành tại miền Nam, làm 4 thành viên của lực lượng bảo vệ Tổng thống Rodrigo Duterte bị thương.Các phụ tá của Tổng thống Duterte cho biết nhà lãnh đạo này không có trong đoàn xe hộ tống vào thời điểm các tay súng khai hỏa vào 2 xe của nhóm phụ trách an ninh tổng thống trên đường cao tốc thuộc hòn đảo Mindanao, nơi chính phủ đang áp đặt thiết quân luật.Chính phủ đã cáo buộc Quân đội Nhân dân Mới (NPA) gây ra vụ này và đe dọa đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình trừ khi lực lượng phiến quân này ngừng tấn công binh sỹ ở miền Nam.Phủ Tổng thống Philippines tuyên bố: "Tổng thống Duterte đã chỉ thị cho phái đoàn của chính phủ không tiếp tục các cuộc đàm phán chính thức, trừ khi lực lượng nổi dậy cánh tả nhất trí ngừng tấn công vào binh sỹ chính phủ ở Mindanao."Vụ phục kích nêu trên xảy ra trong bối cảnh các lực lượng chính phủ ở Mindanao phát hiện nhiều phiến quân lấy cảm hứng từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bị bao vây ở thành phố Marawi kể từ hôm 23/5./.