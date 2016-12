Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại cuộc họp báo cuối năm 2016 diễn ra chiều 23/12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump về tăng cường lực lượng hạt nhân của Mỹ là hoàn toàn bình thương và không có gì mới.Tổng thống Putin cũng chỉ trích chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Barack Obama đang tìm cách đổ lỗi những thất bại cho những yếu tố bên ngoài mà không dám thừa nhận những vấn đề trong hệ thống của mình.Tổng thống Nga cho rằng đảng Dân chủ đang thất bại trên tất cả các mặt trận và đảng này cần phải học cách chấp nhận thất bại.Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định ủng hộ các biện pháp của Ngân hàng trung ương Nga làm lành mạnh hóa hệ thống tài chính của Nga, nhằm đảm bảo lợi ích của người gửi tiền.Ông Putin cũng muốn phát triển mạng lưới ngân hàng nhỏ ở các khu vực với các điều kiện cho vay thông thoáng hơn.Tổng thống Nga cũng trả lời câu hỏi về nguyên nhân cách chức cựu Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukayev, người bị cáo buộc đã nhận hối lộ của Tập đoàn dầu khí Rosneft. Tổng thống Putin cho rằng việc cách chức ông Ulyukayev là hoàn toàn đúng đắn, đồng thời nhấn mạnh: "Các tài liệu do cơ quan điều tra cung cấp đủ để quyết định sa thải ông Ulyukayev vì ông này đã đánh mất lòng tin của chúng ta".Ông Ulyukayev bị cáo buộc nhận hối lộ 2 triệu USD của tập đoàn Rosneft.Trả lời câu hỏi đầu tiên về tình hình kinh tế trong nước. Tổng thống Putin khẳng định kinh tế Nga đang dần phục hồi khi tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2016 chỉ giảm 0,5-0,6% so với năm 2015, tỷ lệ lạm phát cũng ở mức thấp kỷ lục 5,5%.Thâm hụt ngân sách ở mức 3,7% GDP được coi là có thể chấp nhận được. Vốn chảy ra nước ngoài giảm xuống còn 16-17 tỷ USD so với 57 tỷ USD của năm 2015 và 500 tỷ USD năm 2014. Sản lượng ngũ cốc của Nga trong năm 2016 đạt 119 triệu tấn, cao nhất trong lịch sử.Xuất khẩu công nghệ thông tin đạt 7 tỷ USD. Mức xuất siêu của Nga hiện lên tới 70 tỷ USD. Theo Tổng thống Nga, dự trữ quốc gia của Nga đã lên tới 100 tỷ USD, dự trữ vàng và ngoại tệ của Ngân hàng trung ương Nga là khoảng 400 tỷ USD.Tổng thống Putin nêu rõ Nga đã giảm chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng xuống mức 4,7% GDP trong năm 2016 và sẽ giảm tiếp còn 4,3% trong năm 2017, nhưng điều đó không có nghĩa sức mạnh quân sự của Nga bị suy giảm. Ông Putin tái khẳng định lại tuyên bố trước đó rằng nước Nga mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược tiềm năng nào.Tổng thống Putin cũng cho rằng với tình hình kinh tế-chính trị hiện nay, Nga không cần thiết phải tiến hành cuộc bầu cử tổng thống sớm trước thời hạn.Cuộc họp báo năm nay, như thường lệ sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền thông quốc gia lớn của Nga./.