Tổng thống Romania Klaus Iohannis. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Romania Klaus Iohannis ngày 27/12 đã bác bỏ đề xuất của đảng Dân chủ Xã hội (PSD) về việc bổ nhiệm bà Sevil Shhaideh, một người Hồi giáo 52 tuổi, vào vị trí Thủ tướng nước này.Phát biểu với giới báo chí, Tổng thống Iohannis tuyên bố sau khi phân tích và cân nhắc kỹ tình hình, ông đã quyết định không chấp nhận sự đề cử này.Bà Sevil Shhaideh từng là Bộ trưởng Phát triển Khu vực trong chính phủ do cánh tả lãnh đạo trước đó. Bà được đảng PSD đề cử làm Thủ tướng sau khi ông Liviu Dragnea, thủ lĩnh của PSD, từ chối cương vị này do đang trong thời gian lĩnh án 2 năm tù treo vì bị buộc tội gian lận trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2012. Theo Hiến pháp Romania, một người đang thụ án tù sẽ không thể nhậm chức Thủ tướng.Đảng PSD đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Romania diễn ra vào hôm 11/12. Đảng này cùng với đồng minh lâu năm là Liên minh Tự do - Dân chủ (ALDE) đang chiếm đa số với 250 trong tống số 465 ghế tại Quốc hội nước này./.