Người lao động nước ngoài sẽ gánh chịu trách nhiệm do lỗi của ông chủ. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ngày 13/7 đã ký phê chuẩn Luật sửa đổi về cư trú đối với người nước ngoài.Các quy định sửa đổi lần này có nhiều điểm tương đồng với Luật tị nạn, theo đó các cơ quan chức năng của Séc có quyền ngừng xử lý hồ sơ đề nghị cấp cư trú nếu người nước ngoài đệ đơn không có mặt tại địa bàn mà không có lý do xác đáng hoặc nộp các giấy tờ, tài liệu giả.Nếu người nước ngoài bị kết án tai tại Séc thì điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình xem xét cấp cư trú.Luật mới quy định biện pháp xử lý đối với các công ty tuyển dụng lao động mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền của Séc. Danh sách các công ty tuyển dụng lao động bị nợ, không đóng bảo hiểm cho người lao động hoặc tuyển dụng lao động bất hợp pháp sẽ bị công khai. Các công ty này bị cấm tuyển dụng lao động người nước ngoài.Một số chuyên gia nhận định việc Séc thắt chặt quy định đối với cư trú của người nước ngoài nhằm hạn chế người di cư đến Séc vì mục đích kinh tế. Động thái này cũng xuất phát từ các vấn đề phức tạp do công nhân người nước ngoài gây ra tại các khu công nghiệp của Séc gần đây.Tuy nhiên, việc sửa đổi Luật cư trú đối với người nước ngoài vấp phải các ý kiến trái chiều trong dư luận Séc.Các tổ chức nhân quyền cho rằng các biện pháp thắt chặt cư trú đối với người nước ngoài vi phạm các cam kết quốc tế và Hiến pháp Séc.Một số Thượng nghị sỹ Séc tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra trước Tòa án Hiến pháp. Một số điểm trong Luật cư trú sửa đổi mang xu hướng cực đoan, như trục xuất phụ nữ thất nghiệp đang mang thai; nộp giấy tờ gốc (chẳng hạn như giấy khai sinh và giấy đăng ký kết hôn) thay cho bản sao công chứng; xóa bỏ việc bồi thường do bị bắt giữ vô cớ; từ chối gia hạn thị thực vì tội trốn lệ phí giao thông; xóa bỏ cơ hội đoàn tụ gia đình của người nước ngoài sau khi nhận được thị thực xuất cảnh; xóa bỏ việc khiếu nại ra tòa khi bị từ chối cấp quyền cư trú; xét trách nhiệm người lao động nước ngoài vì lỗi của chủ sử dụng lao động; cấm hoạt động kinh doanh trong 5 năm.Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Milan Chovanec khẳng định việc sửa đổi Luật cư trú đối với người nước ngoài là đúng đắn và cần thiết nhằm đảm bảo an ninh và hiệu quả quản lý trong lĩnh vực nhập cư.Ông Chovanec nhấn mạnh các nội dung sửa đổi sẽ chỉ tác động tới những người nước ngoài không tôn trọng các quy định của luật pháp Cộng hòa Séc./.