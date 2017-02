Trại tị nạn dành cho người di cư Syria ở Azraq, miền bắc Jordan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, theo cuộc phỏng vấn với hãng Yahoo News được đăng tải ngày 10/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã không chấp thuận việc thành lập vùng an toàn ở Syria cho người tị nạn và những người bị buộc rời khỏi quê hương - ý tưởng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ, đồng thời ông Assad cho rằng điều này sẽ không hiệu quả.Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn, ông Assad cũng nói rằng binh sỹ Mỹ sẽ được “chào đón” ở Syria nếu như Washington chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng .Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/1 tuyên bố ông chắc chắn sẽ tạo ra các vùng an toàn ở Syria để bảo vệ người dân chạy trốn tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông này.Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài ABC News, ông Trump nói: "Tôi chắc chắn sẽ tạo ra các vùng an toàn ở Syria cho người dân. Tôi cho rằng châu Âu đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi cho phép hàng triệu người này vào Đức và các quốc gia khác"./.