Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 27/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định ông có bằng chứng cho thấy liên quân do Mỹ đứng đầu đã hỗ trợ các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay lực lượng người Kurd YPG và PYD.Trả lời họp báo tại Ankara, ông Erdogan nói: "Họ cáo buộc chúng tôi hỗ trợ Daesh (IS). Giờ thì họ hỗ trợ các nhóm khủng bố như Daesh, YPG, PYD. Điều này là rất rõ ràng. Chúng tôi có bằng chứng đã được xác minh, với ảnh và video."Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ trích liên quân Mỹ không giữ những cam kết trong cuộc chiến chống IS./.