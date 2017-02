Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập kết tại Syria. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 13/2 nói rằng nước này muốn thiết lập một vùng an toàn tại Syria, đồng thời mở rộng các chiến dịch quân sự của Ankara sang các thị trấn Manbij và Raqqa sau khi đánh bật phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi khu vực al-Bab, trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp hành động cùng với liên quân do Mỹ cầm đầu.Trong một phát biểu tại Bahrain được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan cho hay vùng an toàn dự kiến sẽ bao phủ một khu vực có diện tích ít nhất 4.000-5.000 km2 và sẽ đòi hỏi có một vùng cấm bay.Trong những ngày gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào thành phố al-Bab từ phía Tây và hiện kiểm soát 10% thành phố này cũng như toàn bộ khu vực ngoại ô phía Tây.Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu triển khai chiến dịch chưa từng có tiền lệ bên trong lãnh thổ Syria và Iraq hồi tháng 8/2016, với mục tiêu cùng lúc tấn công cả IS và các tay súng người Kurd.Sau các đợt tiến công nhanh chóng ở giai đoạn đầu, chiến dịch đã rơi vào cuộc giao tranh đẫm máu để giành quyền kiểm soát Al-Bab từ tháng 12 năm ngoái.Theo hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, 66 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch "Lá chắn Euphrates" bắt đầu, chủ yếu do các cuộc tấn công từ phía IS./.