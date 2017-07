Binh sỹ Israel gác tại khu vực Bethlehem thuộc Bờ Tây khi xảy ra xung đột với những người biểu tình Palestine. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 20/7 đã có cuộc điện đàm với hai người đồng cấp Palestine và Israel để thảo luận những căng thẳng ngày một leo thang tại Jerusalem, sau khi giới chức Israel triển khai các biện pháp an ninh mới nhằm hạn chế người Palestine viếng thăm nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sáng 20/7, ông Erdogan đã bày tỏ lo ngại trước những diễn biến mới nhất liên quan những hạn chế của Israel tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Bất kỳ sự hạn chế nào đối với người Hồi giáo vào thăm thánh đường Al-Aqsa là không thể chấp nhận được. Việc bảo vệ thanh danh và sự linh thiêng của Jerusalem cũng như khu thánh địa linh thiêng Al-Haram al-Sharif là điều quan trọng đối với người Hồi giáo trên khắp thế giới."Giới chức Israel trước đó đã cho đóng cửa nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsakhu đồng thời hủy bỏ các buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu hàng tuần lần đầu tiên trong gần 50 năm qua, sau khi xảy ra vụ tấn công hồi tuần trước khiến ba người Palestine và hai cảnh sát Israel thiệt mạng gần khu thánh địa linh thiêng này ở Đông Jerusalem.Hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đề nghị ông Erdogan yêu cầu Mỹ gây sức ép để Israel chấm dứt những hạn chế tại nhà thời Hồi giáo Al-Aqsa.Trong cuộc điện đàm cùng ngày với Tổng thống Israel Reuven Rivlin, Tổng thống Erdogan đã bày tỏ lấy làm tiếc về những tổn thất về người xung quanh căng thẳng tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói với ông Rivlin rằng người Hồi giáo nên được vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà không có bất cứ hạn chế nào, theo khuôn khổ tự do tôn giáo và hành lễ.Về phần mình, Tổng thống Isreal Rivlin nêu rõ các biện pháp nói trên được đưa ra tại khu thánh đường Al-Aqsa là vì các mục đích an ninh, đồng thời khẳng định với ông Erdogan sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào đối với nguyên trạng tại khu thánh địa Haram al-Sharif, mà người Do Thái gọi là Núi Đền, và rằng tự do tôn giáo sẽ không bị hạn chế.Trước đó ngày 19/7, lực lượng an ninh Israel đã làm bị thương chín người Palestine và bắt giữ bốn người khác trong các cuộc biểu tình phản đối việc chính quyền Tel Aviv đóng cửa nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Biểu tình đã bắt đầu ngày 16/7 sau khi ban quản lý thánh đường Al-Aqsa kêu gọi các tín đồ Hồi giáo tẩy chay các máy dò kim loại được lắp đặt bên ngoài khu thánh đường. Giới chức Israel đã lên tiếng bảo vệ các biện pháp an ninh mới của mình, cho rằng các khu thánh địa linh thiêng khác trên khắp thế giới đều có những biện pháp an ninh tương tự.Israel chiếm đóng Đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, sau đó sáp nhập thành phố này vào năm 1980 đồng thời tuyên bố rằng toàn bộ Jerusalem là thủ đô "đã tồn tại từ lâu" của nhà nước Do Thái, một động thái chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận.Là thánh địa linh thiêng đối với cả người Hồi giáo, người Do Thái và người Thiên chúa giáo, Jerusalem có đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà người Hồi giáo coi là nơi linh thiêng của thế giới Hồi giáo./.